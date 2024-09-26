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過期藥︱法國年銷6億盒止痛神藥過期30年仍有效　近1成法國人每日服用

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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法國年銷6億盒止痛神藥過期30年仍有效　近1成法國人每日服用

【止痛藥/過期/撲熱息痛/布洛芬/熱銷藥/藥物浪費/法國】過期30年的藥你敢吃嗎？在法國，有一款熱銷止痛藥可謂每家每戶必備，然而這款藥卻被測出有過期逾30年的樣本居然還具活性，引起研究組織的擔憂。

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據法國媒體報道，法國消費者保護協會「UFC-Que Choisir」於今年6月，在一個專門實驗室測量了30盒「Doliprane」撲熱息痛或布洛芬片劑、膠囊或小袋中的活性物質含量。結果顯示，在80%的情況下，這些過期藥物含有足夠的活性物質，可以被認為是有效的。此外，結果還表明，藥物過期年份與仍然存在的活性物質的數量之間沒有關係。而其中一盒甚至早在1992年就已經過期的撲熱息痛，顯示仍存在100%活性物質。

法國人最愛止痛藥 年銷量6億盒

「Doliprane」於1977年首次問世，是一種以撲熱息痛為主要成分的藥物，可用於治療或緩解疼痛與發燒，例如輕度至中度、急性或慢性的關節痛、 牙痛、 頭痛等不同種類疼痛。Doliprane亦名列世界衛生組織基本藥物清單中，是基礎公衛體系必備藥物之一。

另外，Doliprane也是美國和歐洲常見的退燒和止痛藥品之一。而在歐洲，法國是消費在撲熱息痛止痛藥上最多的國家，其中據法國國家藥品和保健品安全局 (ANSM) 資料，Doliprane是法國人最愛的止痛藥，單是在2022年，Doliprane就熱銷達6億盒，其中85%是憑藥方出售。

根據法國國家止痛藥品研究院聯合克萊蒙費朗大學和Analgesia研究所，曾於2020年12月18日至2021年1月4日期間，針對3026名法國民眾進行的一次名為「法國人對止痛藥物了解情況」的調查，得知有超過九成受訪者使用過撲熱息痛類止痛藥；在過去1年内，有31%的受訪者表示至少1個月服用1次、15%每週服用，甚至有6%的人會每日服用。

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止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用

拆解撲熱息痛

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拆解布洛芬

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研究組織擔憂：助長藥物浪費

研究結果出爐之後，「UFC-Que Choisir」對所發現的情況表示擔憂，因這顯示出藥物在多個方面造成了浪費。組織指出，許多藥物明明還有效，卻顯示超過了包裝上的保質期，因此每年都會有許多藥物被不必要地丟進垃圾桶，導致藥物快速更新：

在「健康」層面，增加了不必要的藥品需求，同時惡化了藥品供應緊張或短缺的情況。在「經濟」層面，這些藥物仍是消耗品，醫院開處方時變相給病人及醫院系統和健康保險帶來成本。在「環境」層面，它增加了不必要的廢棄物；部分廢棄物在藥物收集過程中未經處理。

「UFC-Que Choisir」強調，這種藥物浪費看起來並非不可避免，因此直接對政府監管體系提出質疑。組織亦宣佈已聯繫有關部門ANSM，提醒其注意本次研究發現，尤其應重視「合理化藥品分配和消費」的重要性，特別是透過限制處方，採取一切措施避免藥物浪費。

同場加映：5大日本熱賣藥妝及成分

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