親子自助餐｜黃金海岸酒店自助餐買一送一優惠　人均$245起任食蟹腳/冰鎮海鮮/燴牛肉

▲ 香港黃金海岸酒店自助餐買一送一，人均$245起任食蟹腳、冰鎮海鮮、燴牛肉等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港黃金海岸酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】又有超抵自助餐優惠！香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出「環球國際盛宴」，現有買一送一優惠，人均$245起任食蟹腳、紐西蘭青口、燴牛肉，還有豐富甜品。優惠於今日（26日）中午12時起在KKday開售，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜黃金海岸酒店自助餐買一送一

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳10月推出「環球國際盛宴」，自助晚餐精選美食包括紐西蘭青口、雪花蟹腳、括紅酒燴牛肉、西班牙海鮮飯、德國雜肉等，還有豐富甜品，如法式焦糖芒果慕絲蛋糕、美式紐約芝士蛋糕和傳統意大利提拉米蘇。

自助午餐亦供應多款冰鎮海鮮，包括紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦等。熱葷有薑蔥霸王雞、鮮菇鮑片扒時蔬、紅酒燴牛肉、扒爐魚配檸檬牛油汁等。

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自助餐優惠｜黃金海岸酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：9月26日12:00至10月13日23:59

用餐日期：10月1日至10月31日

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

【KKday 買一送一】「環球國際盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至五

成人 $850/2位，平均$425/位（原價$1,558/2位）

小童（3-11歲）$526/2位，平均$263/位（原價$964/2位）

長者（65歲或以上）$658/2位，平均$329/位（原價$1,206/2位）

星期六日及公眾假期

成人 $958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）

小童（3-11歲）$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）

長者（65歲或以上）$742/2位，平均$371/位（原價$1,360/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 低至75折】「環球國際盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至五

成人$602/位，小童（3-11歲）$373/位，長者（65歲或以上）$466/位

（原價成人$779/位，小童$482/位，長者$603/位）

星期六日及公眾假期

成人$719/位，小童（3-11歲）$449/位，長者（65歲或以上）$557/位

（原價成人$878/位，小童$548/位，長者$680/位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】「聆渢咖啡廳自助午餐」自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五

成人$490/2位，平均$245/位（原價$898/2位）

小童（3-11歲）$346/2位，平均$173/位（原價$634/2位）

長者（65歲或以上）$430/2位，平均$215/位（原價$788/2位）

星期六及公眾假期

成人 $610/2位，平均$305/位（原價$1,118/2位）

小童（3-11歲）$442/2位，平均$221/位（原價$810/2位）

長者（65歲或以上）$526/2位，平均$263/位（原價$964/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 低至75折】「聆渢咖啡廳自助午餐」自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五

成人 $347/位，小童（3-11歲）$245/位，長者（65歲或以上）$305/位

（原價成人$449/位，小童$317/位，長者$394/位）

星期六日及公眾假期

成人 $458/位，小童（3-11歲）$332/位，長者（65歲或以上）$395/位

（原價成人$559/位，小童$405/位，長者$482/位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】週日早午餐

用餐時間：11:30 – 15:30

優惠價：$1,170/3位，平均$390/位（原價$1,677/3位）

預訂網站：【按此連結】

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