  • 31°C
香港時間：2024926日 (四) 13:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大熊貓安安、可可抵港。

【大熊貓 / 安安 / 可可】全城引勁期待再有大熊貓來港，運送中央贈港兩隻大熊貓「安安」和「可可」的國泰航空貨機，預計今日（26日）早上11時半飛抵香港。特區政府將在機場舉行大熊貓抵港歡迎儀式。TOPick將緊貼情況，為大家直擊報道。

大熊貓來港｜「安安」高大威猛卻溫柔　「可可」小公主識歎識食

點擊圖片放大
+11
+10

大熊貓來港｜30天檢疫隔離

政務司司長陳國基致詞時表示，自特首李家超今年7月1日公布中央再次贈送一對大熊貓予香港的好消息後，與全港市民一樣心情十分雀躍，熱切期待一對大熊貓加入香港大家庭。再過數天便是75周年國慶，在這個喜悅的時刻迎接一對剛成年、充滿活力的大熊貓，可說是喜上加喜，再次感謝中央及四川有關當局的安排。

大會主持表示，一對大熊貓經國泰航空貨機抵港後，立即接受漁護署及海洋公園獸醫的全面檢查，評估一對大熊貓的健康狀況及行為狀態，隨後經陸路前往海洋公園，並進行30天的檢疫隔離，期間須接受疾病篩查身體檢查，園方動物護理團隊及獸醫團隊將密切檢查牠們的狀況。

最新影片推介：余安安專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

大熊貓來港｜運輸籠空間充足

載有「安安」和「可可」的白色運輸籠，籠外掛著印有牠們照片和歡送字眼的橫幅，雄性大熊貓「安安」的標語為藍色，雌性大熊貓「可可」的標語為紅色，今日凌晨約2時半運輸籠登上專車，離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，出發前往成都雙流機場，飛機在早上約9時起飛。

大熊貓中心的飼養師董禮及獸醫成彥曦隨行。獸醫昨日（25日）表示，運輸籠足夠大熊貓轉身、站立及翻滾，亦會準備大量食物和足夠的水，並在有需要時使用藥物，讓大熊貓安定下來。

大熊貓經濟│海洋公園推大熊貓造型雪糕批　全年會員率先免費品嘗

大熊貓來港｜「安安」高大威猛卻溫柔　「可可」小公主識歎識食

大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施
13:22 2024/09/24
大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施
大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父
07:00 2024/09/25
大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父
大熊貓扺港｜盤點熊貓主題商場活動 80隻Q萌熊貓應援團
11:29 2024/09/25
大熊貓扺港｜盤點熊貓主題商場活動 80隻Q萌熊貓應援團
大熊貓赴港｜楊潤雄：心情既興奮又激動　冀各界把握商機推動經濟
18:01 2024/09/25
大熊貓赴港｜楊潤雄：心情既興奮又激動　冀各界把握商機推動經濟
大熊貓來港｜「安安」高大威猛卻溫柔　「可可」小公主識歎識食
今日 09:57
大熊貓來港｜「安安」高大威猛卻溫柔　「可可」小公主識歎識食

你可能感興趣

大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施
13:22 2024/09/24
大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施
大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父
07:00 2024/09/25
大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父
大熊貓扺港｜盤點熊貓主題商場活動 80隻Q萌熊貓應援團
11:29 2024/09/25
大熊貓扺港｜盤點熊貓主題商場活動 80隻Q萌熊貓應援團
網絡熱話 大熊貓 機場 航空 國泰航空 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍