大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況

▲ 大熊貓安安、可可抵港。

【大熊貓 / 安安 / 可可】全城引勁期待再有大熊貓來港，運送中央贈港兩隻大熊貓「安安」和「可可」的國泰航空貨機，預計今日（26日）早上11時半飛抵香港。特區政府將在機場舉行大熊貓抵港歡迎儀式。TOPick將緊貼情況，為大家直擊報道。

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大熊貓來港｜30天檢疫隔離

政務司司長陳國基致詞時表示，自特首李家超今年7月1日公布中央再次贈送一對大熊貓予香港的好消息後，與全港市民一樣心情十分雀躍，熱切期待一對大熊貓加入香港大家庭。再過數天便是75周年國慶，在這個喜悅的時刻迎接一對剛成年、充滿活力的大熊貓，可說是喜上加喜，再次感謝中央及四川有關當局的安排。

大會主持表示，一對大熊貓經國泰航空貨機抵港後，立即接受漁護署及海洋公園獸醫的全面檢查，評估一對大熊貓的健康狀況及行為狀態，隨後經陸路前往海洋公園，並進行30天的檢疫隔離，期間須接受疾病篩查身體檢查，園方動物護理團隊及獸醫團隊將密切檢查牠們的狀況。

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大熊貓來港｜運輸籠空間充足

載有「安安」和「可可」的白色運輸籠，籠外掛著印有牠們照片和歡送字眼的橫幅，雄性大熊貓「安安」的標語為藍色，雌性大熊貓「可可」的標語為紅色，今日凌晨約2時半運輸籠登上專車，離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，出發前往成都雙流機場，飛機在早上約9時起飛。

大熊貓中心的飼養師董禮及獸醫成彥曦隨行。獸醫昨日（25日）表示，運輸籠足夠大熊貓轉身、站立及翻滾，亦會準備大量食物和足夠的水，並在有需要時使用藥物，讓大熊貓安定下來。

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