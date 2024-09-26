照顧者悲歌丨年邁失智母家中身亡　50歲兒子受訪吐真相淚崩：是我動手

【失智／腦退化／照顧者／長期照顧】照顧者悲歌！意大利一名80歲老婦近日被發現陳屍家中，兒子於門前接受當地傳媒訪問時，突然情緒崩潰，在鏡頭前落淚，承認是自己受不了照顧壓力，於是親手勒死母親。

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綜合外媒報道，事發於意大利北部摩德納省（Modena），一名80歲患有認知障礙症的老婦被發現陳屍家中。其50歲兒子Lorenzo Carbone於周一回家時，在門前突然被電視台記者攔截採訪。面對鏡頭時，他突然破防，並情緒崩潰自爆是勒死母親的兇手。

我再也受不了了，我沒辦法照顧她。我勒死了她，我不知道為甚麼會這麼做。她一直重複自己說過的話，時不時惹我生氣。

記者嚇得立即報警，而Lorenzo Carbone自爆真相後，如釋重負般未見有任何反抗，只默默靜待警方的到來。報道指，警方將對Lorenzo Carbone的精神狀態作出評估。事件亦引起了當地對照顧者的關注。

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