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飲食攻略｜營養師推薦「抗癌3寶」護腸抗炎/通血管/防胃癌大腸癌　這種食物2種吃法功效大增

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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有營養師指出蔥、薑及蒜頭等天然辛香料為「抗癌3寶」，並分享它們的功效。

【調味料／蔥／薑／蒜頭／大蒜／類黃酮／抗癌／防癌／防癌食物／胃癌／大腸癌／營養師】不少人煮食時都會加入天然的辛香料作調味，但原來這些食物除了增加風味之外，還具有抗癌作用。有營養師就列出辛香料中的「抗癌3寶」，其中一款採用2種吃法更能將功效進一步增強，令抗癌效果更理想。

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Healthy Life｜下雨天飛蟻入屋恐變白蟻 解構3大家中黑點 教2招自救法

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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1. 蔥

劉怡里指，蔥含有硒，除了能夠降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌，亦可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽。此外，蔥的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質，同時還有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效。

2. 薑

薑含有薑辣素及薑醇等營養素，前者有抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，而後者就曾有研究發現可抑制癌細胞轉移。目前市面上的薑種類大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮。

3. 蒜頭

蒜頭中含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能，可抑制致癌物亞硝胺，還能夠增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症皆有預防作用。劉怡里又分享蒜頭最有效的2種吃法，分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中，並引述研究，指出將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能。

另外，食用蒜頭前亦可將其切開並靜置10至15分鐘，蒜頭便會產生蒜素，抗癌效果更佳。

更多相關報道：防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率

10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏曾推介經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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