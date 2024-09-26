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客廳收納術｜一家人執屋斷捨離常起爭執？　收納師教3個整理術打造舒適客廳

家事百科

發布時間： 35 分鐘前

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一家人執屋斷捨離常起爭執？收納師教3個整理術，助你打造舒適的客廳。

【家事百科/家居收納法/客廳收納法/斷捨離】客廳不僅是家中最常用的公共空間，還是一家人生活的中心。然而，正因為這個空間服務於每一位家庭成員，它往往容易變得雜亂無章。如何讓這個地方既乾淨又舒適，並且能讓每位家人都輕鬆參與整理收納的過程，相信這是每個家庭面對的挑戰！

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客廳收納術｜一家人設定3大整理收納原則

首先，重要的是要與家人一起設定基本的整理收納原則。這不僅僅是為了清理空間，更是為了建立一種生活方式的共識。可以考慮在家庭會議中討論以下幾個問題：

1. 我們的理想生活狀態是什麼？

每個家庭成員都分享自己對家的期望，如果未能具體地說出，或可在網上找些圖片作為靈感。這樣可以幫助大家視覺化理想的空間，以此為共同的目標感。

2. 現在的生活方式需要什麼物品？

我們須確定哪些物品是目前生活中的必需品，這一步驟不僅能減少雜物，還能讓每個人反思自己真正需要的東西。

3. 客廳可擁有每個人的專屬空間嗎？

在客廳中，每個人可能都有自己喜愛的活動區域。無論是看書、玩遊戲還是休息，確立這些區域，可讓空間更具規劃，也能減低互相干擾機會。

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客廳收納術｜3個方法打造舒適客廳

一旦確立了原則，實行起來就變得容易許多。我們為每個家庭成員準備一個收納箱，讓他們將自己的物品放入其中，讓這個收納箱成為每個人自己專屬的混亂區域，這樣不僅能減少雜物，還能培養每個人的責任感。設定每周或每月的整理時間，先整理自己收納箱，之後更可整理其他區域。這不僅能保持空間整潔，還能增進家庭成員之間的互動。最後，找出適合全家一起活動的區域，比如設置一個小型的遊戲區或閱讀角落，這樣可以讓家庭成員在使用空間的同時，感受到彼此的陪伴。

打造一個舒適的客廳，需要每位家庭成員的投入和參與。這不僅能使空間變得整潔，還能加強家庭的凝聚力。真正的目標不是整理收納，而是一起創造一個舒適和愉悅的家！

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撰文 : 賴淑雯 整理收納師

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