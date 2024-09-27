教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習

▲ 裘錦秋中學(屯門)早前舉辦教師摘錄筆記工作坊，在互動、討論的學習下尋找不少點子用於課堂教學。(有關學校提供)

古人認為讀書需要「三到」---心、眼和口，但我個人認為如能做到「四到」---加上手到摘錄筆記，相信對學習會更為得心應手。 裘錦秋中學(屯門)趁著新的三年計劃開始前夕，捉緊暑假的尾巴，再次舉行摘錄筆記工作坊，藉此希望各科的步伐能更為貼近。

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繼中層管理工作坊後，好友何靜雯小姐再次到校為我們進行有關摘錄筆記的工作坊。『怎樣的課堂學生才能寫出好的筆記？』可能是並不陌生，同事紛紛發言，就這樣兩小時的工作坊在充滿著互動、討論的學習下就過去了。這工作坊予我和同事不少反思、反省和啟發，不少點子可用於課堂教學。

寫筆記是學習能力之一，通過筆記的摘錄或重整，學生能看到個人具體化的學習節奏，筆記的一筆一畫盛載的是個人的努力、反思、調節等，從而達至知識的積累。從抄寫黑板上的文字到抓重點摘錄，反映對學習重點的篩選能力。新的一年，我們期望學生能成為自主的學習者，掌控個人的學習，學懂不同的學習方法，從中找到適合自己的途徑。同樣地，教師在新學年出發前，亦期望再度強化專業，以更好的狀態陪伴學生成長和學習。我相信這種師生同行的力量，遠比單向的指令有溫度和人性化。

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工作坊其中一個環節令同事投入萬分，活動後一致認為這討論形式是本年度最具啟發的。同事分為不同組別，成員來自不同的科目、不同的年紀層，每一個組員均須作代表介紹該組的課題，這大大有別於平日每一組只有一個代表。由於科目的不同，需討論出一個共同認同的課題，是頗為困難的事，故此，瞬間整個小禮堂充斥著聲音，隨著音樂聲轉組，聲浪一直此起彼落。

通過親自的體驗，加上對過往經驗的省思：筆記的摘錄應從課前的預習開始，學生帶著問題學習，將所得表達於紙上（任何形式均可），課後作重整和反思。這節工作坊使我深深體會到，學習並非是流水帳，只背誦重點，筆記是結算，在過程中展現和了解個人的學習風格。

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