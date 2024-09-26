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限時優惠︱樂高Brick Month回歸　換領4款獨家限定風味美食店

休閒消費

發布時間： 43 分鐘前

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LEGO Brick Month 將於 9月28 日回歸，為樂高迷帶來為期一個月別開生面的美食冒險！今年 Brick Month 活動共炮製了 4 款全新限定換領的「樂高美食Fun享」系列，與大家一同踏入充滿想像力的美食世界！

由 9月28日 至 10月25 日，每周將限量推出一款「樂高美食Fun享」套裝，於樂高認證專門店購買任何樂高產品滿 $550 或以上，即可免費兌換限量版「樂高美食Fun享」套裝乙份，4 款美食店組合每款更附送一個專屬外賣盒。將每個喜愛美食的人帶進充滿創意的世界，盡情享受組裝顆粒的樂趣！

美味漢堡店（換領期：28/9 – 4/10）
組裝個人專屬巨型漢堡，搭配精緻的調味品和迷你廚師樂高人偶，還原餐桌上的每一刻歡樂，打造完美快餐時光。

繽紛雪糕店（換領期：5/10 – 11/10）
炎炎夏日，怎能沒有雪糕相伴？讓樂高迷你服務員人偶呈上多采的雪糕和雪條，甜蜜滋味盡在其中。加上頂部雪糕甜筒組件，絕對有如電影場景一樣！

香脆爆谷店（換領期：12/10 – 18/10）
開派對又怎能少了人氣爆谷小食？每一粒都經過爆谷大師人偶精心製作，絕對香脆可口！組合中除了迷你爆谷、爆谷大師人偶外，還有頂部禮物盒造型的爆谷筒，非常驚喜！

經典珍珠奶茶店（換領期：19/10 – 25/10）
經典珍珠奶茶店中除了珍珠奶茶，還可選擇多款水果特飲！組合配有迷你調茶員人偶與多款特色飲品組件外，頂部的茶飲杯，絕對是打卡必備。

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