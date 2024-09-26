運動傷害｜孩童玩滑板甩骹骨折風險高 傷及生長板有機會影響骨骼發展

▲ 滑板牽涉大量起跳、翻板、滑行等動作，容易令人失重心跌倒，有機會骨折。（iStock圖片）

巴黎奧運滑板金牌得主吉沢恋年僅14歲，7歲就開始學滑板。年紀輕輕學滑板，體重輕、重心低，看似更易上手，但受傷風險同樣不容忽視。跌倒傷及手、腰、膝可帶來甚麼後果？該如何預防？立即請教物理治療師。

註冊物理治療師巫柔潔（Chloe）指，滑板屬高風險運動之一。因滑板牽涉大量起跳、翻板、滑行等動作，容易令人失重心跌倒，有機會骨折。如摔倒時單手撑地或以上半身着地，強勁的衝力可造成手舟骨、前臂骨折，甚至肩膊甩骹。若臀部着地，則有機會傷及尾龍骨，即使以腳着地，也可能扭傷腳踝。

傷及生長板或影響骨骼發展

肩膊一旦甩過骹，當中的軟骨、韌帶及其他組織曾嚴重撕裂受損，復位後也容易出現重複性甩骹，對生活造成不便。Chloe指如舉手過肩、打羽毛球、在街上被人撞倒均有機會再甩骹，故需靠大量肩膊復康訓練，強化肩膊前後的肌肉來穩定關節。

Chloe提醒，孩童骨脆且骨質密度較低，若不慎骨折傷及生長板，有機會影響骨骼發展，如出現長短手的情況，但因小朋友的肌肉張力亦較成年人佳，扭傷跌倒亦未必一下子就會骨折。

▲ 註冊物理治療師巫柔潔指，玩滑板時一下失重心向後跌，撞到後腦有機會導致腦震盪、腦出血，需格外小心。（吳霆俊攝）

但不論受傷機率高低，預防亦勝於治療。面對跌倒風險，Chloe建議小朋友學習正確跌倒姿勢，將衝力平均分布至身體各個位置，別以單手撑地，使手腕骨、前臂及肩膊吸收所有衝力。同時需戴頭盔和護具保護手踭、膝蓋及臀部，跌倒時以這些位置着地既有助卸力，也減低裂骨風險。

手腕舟骨骨裂常見 延醫後果嚴重

曾有10歲童玩滑板跌斷左手腕骨，打石膏治療逾月，其後找物理治療師進行復康治療。物理治療師會先為病人逐步回復關節幅度、訓練肌力，提升其手腕的靈活度。透過手法治療放鬆筋膜，以超聲波處理炎症，同時配合復康肌力訓練，助他應付日常生活所需，如扭毛巾、寫字等。約治療兩個月後，病人手腕的活動能力有明顯改善。

運動過後，家長可多加留意子女的動作、姿勢有否改變，如寫字、做勞作或其他小手肌運動時扭動是否靈活，緊握物件時有否容易甩手，甚或因避痛而動作異常。因運動時傷及手腕舟骨十分常見，惟部分人或因疼痛不明顯而忽視骨裂，造成慢性手腕痛。

▲ 10歲童因玩滑板跌斷腕骨，打石膏固定逾月後做物理治療，花約兩個多月逐步回復活動能力。（iStock圖片）

Chloe強調一旦出現骨折，便需要醫生介入治療，為病人復位兼固定患處，方能讓骨頭安全地在正確的癒合。若拖延處理，使骨頭在錯誤的位置生長並癒合，會造成不可逆轉的後果。

家長要注意紅腫熱痛

若為急性骨折，腫脹肉眼可見，亦會伴隨劇烈疼痛。惟未必一次跌倒就導致骨裂，若同一位置重複跌傷，有機會導致肌肉受傷、發炎，甚至移位。Chloe提醒家長可留意子女運動後有否出現紅腫熱痛的情況，如膝蓋、胸口，或臀部附近的骨位置。或關節附近的肌肉緊繃僵硬，甚至痙攣，不但肌肉反應會變慢，其靈活度也隨之下降，運動時便更容易撕裂。此時即使輕輕觸碰受傷的肌肉，痛楚亦極為明顯。

若出現上述情況，可熱敷該位置，並配合簡單按摩、定點按壓，放鬆肌肉。4至5分痛為正常程度，肌肉亦會愈按愈放鬆，若家中有網球或按摩球也可輔助。但若疼痛持續仍無改善，則宜向物理治療師求助。改善肌肉反應後，受傷風險也會因而減低。

▲ 若摔倒時單手撑地或以上半身着地，強勁的衝力有機會造成手舟骨、前臂骨折，甚至肩膊甩骹（iStock圖片）

簡單伸展防腰膝勞損

重複跳躍着地或造成勞損，如反複磨蝕半月板和臏骨肌腱，也容易造成撕裂、炎症等問題。Chloe指勞損最常見的位置為腰部及膝蓋，若小朋友四頭肌、膕繩肌及臀部肌力不足，運動時會使膝蓋承受大量衝擊力，誘發髕股關節疼痛綜合症，膝蓋底軟骨磨蝕兼發炎。

除了玩滑板跳躍疼痛，就連下樓梯、行斜路、做弓箭步向前踏也覺痛。而隨病情惡化，部分人坐下站起，甚至久坐、不動都痛，入睡後半夜也會痛醒。若再不減輕運動量，可釀成惡性循環，最嚴重會磨蝕膝蓋後方的軟骨，長期被痛症困擾，跪下站起也成問題。

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除了膝蓋，腰部亦是高風險勞損位置。若小朋友核心肌力不足，難以支撑身體的穩定性，便會改以腰部的大肌肉如豎脊肌發力。長期收緊這些肌肉有機會誘發腰痛，加上滑板牽涉許多扭動身體的動作，長期以單邊身活動會增加過勞機率，因而出現勞損。病人當做大幅度動作如向前彎、向後拗時會感覺有肌肉拉扯、痠痛的感覺，若為急性發炎，即使不動都會痛。

為避免腰部勞損，Chloe建議小朋友運動前後可做簡單伸展，如以滾筒拉筋放鬆。平日也可多鍛練肌力，如做簡單橋式、弓箭步等。但做之前應向教練或物理治療師請教，確保膝蓋角度、施力位置及力度正確，在家訓練就更安全。

玩滑板安全貼士

戴備頭盔及護具

學習正確的跌倒技巧

運動前後皆做伸展及放鬆運動，保持肌肉的靈活度及彈性，減低受傷風險

做肌力訓練鍛練身體

若運動表現愈來愈差，甚至肌肉痠痛症狀久久未散，需重新審視並調整運動密度

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