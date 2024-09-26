新店開幕｜網傳內地瑞幸咖啡進軍香港　兩區開設分店請人月薪達3萬

▲ 網傳瑞幸咖啡進攻香港，2個率先地區開設分店，以月薪3萬高薪招聘店長。

【Luckin Coffee/瑞幸咖啡香港/瑞幸咖啡招募/咖啡師】近年不少內地茶飲品牌進駐香港，吸引大批港人光顧，未來可能再有品牌來港開店！最近小紅書流傳一張內地人氣咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee）的招聘廣告，招聘多個全職及兼職職位於「尖沙咀」及「中環」分店工作，當中月薪最高的崗位達$30,000，消息一出，不少網民估計該品牌即將來港開店。

瑞幸咖啡｜傳瑞幸香港分店招聘 3萬高薪請店長

日前，多名網民於小紅書發布一張「瑞幸咖啡招募」的招聘廣告，當中列明工作地址為「油尖旺、中環等多個區域」，而是次公開招募的職位包括全職店長、全職副店長及全職或兼職咖啡師，月薪$1.6萬至$3萬不等，而時薪則為$65；福利方面，全職員工享有膳食及交通補貼、效積獎金、員工飲品、推薦獎金及強積金等福利。

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瑞幸咖啡｜網民不看好前景

消息一出，不少網民猜測瑞幸咖啡即將來港開店，表示期待，另也有網民表示香港物價高，店舖租金昂貴，香港分店開張後飲品價格未必如內地一樣便宜，又以喜茶作例子，內地售價$18，香港卻是$49，足足貴了$31元，認為在香港市場不大，吸引不到港人光顧，「在香港站不穩，因為價錢」、「瑞幸不大可能爆吧，大部份人都喝星巴克或者手工咖啡，如果非要說性價比，那不如去7仔，便宜且分店又多」、「你了解香港的店租，就知道不可能只漲3至5元，麻辣燙在香港都得翻2倍價」。

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瑞幸咖啡｜開業7年破兩萬間分店 醬香拿鐵日售542萬杯

瑞幸咖啡由神州優車創始人陸正耀和COO錢治亞於2017年創立，是全國最大咖啡連鎖品牌之一，總部位於廈門。截至今年7月底，全國門店數目已突破兩萬間，該品牌曾推出多款爆紅飲品，包括2020年的「厚乳拿鐵」、2021年的「生椰拿鐵」等，2023年推出的「醬香拿鐵」亦吸引不少人搶購，首天已售出逾542萬杯。

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