北上消費｜非法帶生肉返港倍增　海關指肉類「汆水」、真空包裝同違法

▲ 非法帶生肉返港倍增，海關指肉類「汆水」、真空包裝同違法。(資料圖片)

港人近年熱愛北上消費，更有大批市民跨境買餸返港。今年首8個月，海關截獲超過1,300宗非法進口食物案件，其中62%為未經煮熟肉類、家禽和雞蛋等，案件數目已超越去年全年的1,019宗。海關表示未煮熟的餃子及雲吞包含生肉，亦是受規管食物，勸喻市民切勿攜帶返港，未來會循多方面加強向市民宣傳及教育。

香港海關陸路邊境口岸科副總指揮官（二）李麗儀今（26日）在電台節目稱，自去年2月疫後全面通關後，市民北上消費情況不斷增加，一日遊及短途遊的巿民急升，今年截至8月，從旅客檢獲非法進口食物的案件共有1,324宗，超越去年全年的1019宗，與去年同期數字增長逾一倍。

李麗儀表示，非法進口受規管食物的案件中，超過6成、即817宗是未經煮熟肉類，其中包括生牛肉、豬肉、家禽類，甚至有人帶整隻生雞或蛋類回港，大多是市民北上消遣後順道購買帶回港。她補充，未經煮熟的餃子及雲吞因餡內包含有生肉，根據條例亦是不准攜帶回港。

她續指，一般旅客未有使用合適的保溫器皿，多將食物放入膠袋、環保袋、手拉車或行李車中直接入境。

對於網上流傳將肉類用真空包裝、錫紙包裝及所謂「汆水」的方法便可將肉類帶回港，李麗儀指，這類個案大約有兩成，相信是市民誤信傳言所致。

她指，海關定期與食安中心舉辦聯合行動，安排檢疫偵緝犬在各陸路邊境管制站協助執法人員執勤，有個案經偵緝犬截獲。未來除了執法外，亦會加強宣傳教育及派發宣傳單張，提高市民對法例的認識。

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