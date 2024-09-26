車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁

▲ 黑衫男司機疑不滿被「食位」動武打老翁。

在facebook群組「車cam L」瘋傳一段視頻，從片中所見兩名男子在旺角亞皆老街及染布房街交界、近OK便利店對開馬路起爭執，其中較年青的黑衫男司機懷疑不滿被另一輛白色車「食位」下車，而且更動武，連環出拳打老翁頭部，而且拳拳到肉。

而老翁連中幾拳後失平衝向後挨在自己的白色7人車旁，然後他面部再中對方一拳。及後老翁用手擋格，並架起雙手打算還擊，但沒成功，黑衫男大聲呼幾聲後便向後離去。老翁則留在原地，影片亦由此結束。

車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車 女乘客失平衡倒地頭部受傷

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​​​​​​​車cam直撃丨網民指責黑衫男欺負長者

該片引起網民討論，紛紛認為黑衫男司機打長者不對，分別留言表示：「恰個老人家，不知所謂！」、「阿伯都打，贏左都唔光彩啦！」、「年輕人唔可以欺負老年人」，更有網人提議指：「老人家應順勢訓低」

據悉，警方曾於下午約4時接到報案指有兩名男子在該位置街頭打鬥，可是警員到場後沒任何發現。而據普通法和第212章《侵害人身罪條例》第40條，普通襲擊罪在法律上襲擊的定義很廣泛，就算揮拳但完全沒有觸碰到對方的身體，都可構成普通襲擊。

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