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車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路連環出拳雙方動手齊被捕

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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黑衫男司機疑不滿被「食位」動武打老翁。

在facebook群組「車cam L」瘋傳一段視頻，從片中所見兩名男子在旺角亞皆老街及染布房街交界、近OK便利店對開馬路起爭執，其中較年青的黑衫男司機懷疑不滿被另一輛白色車「食位」下車，而且更動武，連環出拳打老翁頭部，而且拳拳到肉。

而老翁連中幾拳後失平衝向後挨在自己的白色7人車旁，然後他面部再中對方一拳。及後老翁用手擋格，並架起雙手打算還擊，但沒成功，黑衫男大聲呼幾聲後便向後離去。老翁則留在原地，影片亦由此結束。

不過今午網上再有另一條車cam片段所見，老翁疑下車後先出手推黑衫司機，雙方有所動作。

警方表示，今午在屯門拘捕一名50歲本地男司機（即黑衫男子）；至晚上在旺角拘捕另一名66歲本地男司機（白衣老翁），兩人均涉嫌「在公眾地方打鬥」，已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷

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車cam直撃丨網民指責黑衫男欺負長者

首先在網上流傳的片段引起網民討論，紛紛認為黑衫男司機打長者不對，分別留言表示：「恰個老人家，不知所謂！」、「阿伯都打，贏左都唔光彩啦！」、「年輕人唔可以欺負老年人」，更有網人提議指：「老人家應順勢訓低」。

另有車cam見老翁疑先動手

 

當網民一面倒指責黑衫司機，今午再有另一條車cａｍ片在網上流出，片中當時黑衫司機在亞皆老街沿中線行駛，而老翁的七人私家車在左線行駛，期間老翁的七人車疑沒有打燈，就突然食位切入中線，令黑衣司機與老翁再互不相讓，結果停車理論。

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當時黑衫司機打開老翁的車門理論，而老翁下車後，片中見他疑用手推開黑衫司機爭執；之後黑衫司機即揮多拳向老翁。

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