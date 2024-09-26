超市大搜查｜秋冬保濕之選　消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露

【潤膚露／潤膚乳／保濕／護膚用品／安全清單／LDK／消委會／水中銀／超市大搜查】踏入秋冬季，天氣變得乾燥，不少人會使用潤膚產品為皮膚保濕。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）曾檢驗市面上22款潤膚產品，當中有7款通過毒性檢測，整體表現良好；此外，消委會亦曾對61款潤膚乳進行檢測，當中發現多達9成樣本含可致敏成分，僅4款樣本不含致敏成分；日本雜誌《LDK》早前亦對14款平價潤膚露進行評測，TOPick為大家整合出一共25款安全優質潤膚露。

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潤膚露推介｜水中銀7款整體表現良好潤膚露產品

「水中銀」早前從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。測試結果顯示，22款潤膚露產品中有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

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值得留意的是，「NIVEA 深層潤膚露」、「NIVEA 舒敏修復潤膚露」和「CeraVe 長效保濕修復乳」均被評為「保濕功效」及「抗炎功效」顯著。

潤膚露推介｜消委會4款不含致敏成分潤膚乳

消委會亦曾檢驗過市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，話佢致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等。全部樣本只有4款產品不含致敏成分，名單如下：

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消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。

而大部分樣本含有可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。部分樣本亦含有化學成分環戊矽氧烷，據歐盟SCCS 2015年的報告顯示，環戊矽氧烷對皮膚和眼睛都具輕微刺激性。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，目前有研究懷疑環戊矽氧烷具有干擾內分泌的特性，故此並不建議用於製造身體乳液產品。

消委會指出，環戊矽氧烷一般會在使用過程中揮發，只有極少量殘留在皮膚上，使用者可能會在使用過程中經呼吸吸入，而目前未有足夠證據證明會影響人體荷爾蒙水平。

潤膚露推介｜《LDK》評測14款平價潤膚露

日本雜誌《LDK》早前亦14款1500日圓（約80港元）以下的平價潤膚露進行評測，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出最具保濕力的款式。14款平價潤膚露名單如下：

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評測結果顯示，「ALOINS Eaude Body Milk S」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為445日圓（約24港元），性價比甚高。

「ALOINS Eaude Body Milk S」在3項測試上均獲得4至5分，其中保濕力和使用感均獲得5分滿分。《LDK》發現，產品具有高效保濕力，皮膚水分能保持一定的水平，達到高效滋潤皮膚的效果；此外，產品質感不黏膩，受測員在使用後均表示皮膚感覺乾爽，沒有焗促感；《LDK》邀請化妝品專家檢視各款產品的成分標籤，發現此產品含有2種保濕成分「神經氨酸」及「透明質酸」，以及修護成分「甘草酸二鉀」，3種成分能為皮膚帶來良好的皮膚護理效果。

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