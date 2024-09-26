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癌症殺手｜40歲男子平日健康突確診食道癌　醫生揭1症狀極高危：恐已第3期

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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40歲男子平日身體健康，突確診食道癌。

【工程師／捱夜／頭暈／中風／癌症】身體出現異樣不容忽視！台灣一名40歲男子平日身體無任何異樣，僅偶爾吃太多會出現胃酸倒流，未料一次檢查時卻發現胃食道交接處有腫瘤，驚揭患上食道癌。醫生解釋，食道癌初期大多無明顯症狀，但少數人會出現1種癌前變化，飲食方面亦應注意2大重點，發現異樣時應提高警覺，及時求醫檢查。

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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

禾馨民權健康管理診所院長林相宏日前於Facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」分享上述病例，指該名男子身高約1米7、體重約80公斤（176磅），BMI指數約28、身型略胖，除了會吸煙外，日常無飲酒及食檳榔的習慣。

而事主平日身體未見任何異樣，僅在吃太多時偶爾會出現胃酸倒流、胸口灼熱感，不料首次進行身體檢查時，便發現胃和食道交接處出現腫瘤，切片後確診食道癌，幸而發現時候尚早，已及時進行手術治療。

相關內容：癌症殺手｜食道癌逾7成屬男性患者 遠離3類食物可降低傷害

癌症殺手｜食道癌初期11大徵兆 

醫生強調，食道癌初期並無明顯症狀，最典型徵兆屬吞嚥困難，初時固體食物需要配水才可吞嚥，但約9成人直到腫瘤阻塞食道約4分之3的位置，才會發生相關問題，通常已達第3期，處於治療非常困難的時期。故此醫生建議，假如出現以下11大異樣便應提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金期：

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癌症殺手｜長期胃酸倒流恐致食道變質 醫生拆解預防方法

醫生解釋，食道屬管狀構造，上段三分之一靠近喉嚨，多數患癌成因與香煙、檳榔及酒相關；下半段約三分之一則靠近胃部，與長期胃酸倒流及肥胖相關。食道在長期胃酸逆流侵蝕下，有可能發生食道黏膜變質，俗稱的巴瑞特氏食道（Barrett's esophagus）。

巴瑞特氏食道是一種癌前病變，其中有5%胃酸倒流患者會出現這種病變，隨後有可能逐漸進展為食道腺癌，需要定期進行内窺鏡追蹤，想預防出現病變或食道癌，需要從以下2大飲食習慣著手：

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