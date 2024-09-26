兒童健康丨小朋友經常「獨家村」隨時影響語言發展　簡單9招輕鬆踏出社交第一步

【兒童健康／幼兒社交／兒童成長／語言發展／同輩相處】小朋友「唔合群」點算？有家長不時於網上苦呻家中的幼兒是「獨家村」，不喜歡與同輩小孩相處，擔心會影響小孩的語言及情緒上發展。究竟家長們如何可以誘導小朋友踏出社交的第一步，下文將會分享7大招式。

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據衛生署資料，隨着智能、語言及情緒的發展，2至3歲的幼童一般會在社交上有明顯的進步。他們不再只是各玩各的，而是開始與小朋友互相追逐、模仿，一起遊戲。而在與同伴相處的過程中，他們會逐漸學習到簡單社交技巧，包括基本禮貌、輪流玩耍、分享玩具及解決紛爭等。這些都是他們日後建立成功人際關係及和諧家庭的重要基礎。

從家庭開始培養小朋友社交9招

以身作則，向孩子示範與人相處的禮儀，每天都彼此問候，說聲：「早晨」、「晚安」、「再見」，多說「唔該」、「多謝」等。

可請孩子說「唔該」或「多謝」，才答允他的要求。

鼓勵孩子和別人打招呼。若孩子不願說話，則教導他望着對方，以點頭或揮手代替。

輪流和合作的常規：

你可以利用進餐時，教他分享和輪流的常規：「這裡有兩件蛋糕，一件給哥哥，一件給寶寶。」「爸爸先給姐姐倒牛奶，然後给寶寶倒牛奶。」

孩子玩耍時，鼓勵他合作和輪流，如把車子在兩人之間互相來回地推或合作砌積木。

邀請孩子參與收拾玩具。

不要總是要求兄姊或其他親人遷就孩子，否則，久而久之，孩子會養成唯我獨尊的性格，不懂得禮讓。

製造與人相處的樂趣：

鼓勵他參與兄弟姊妹的遊戲，避免他經常進行靜態的個人活動。

一家人玩集體遊戲，例如：「火車過山洞」、「有隻雀仔跌落水」等。

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