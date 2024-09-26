歡送McGriddles｜日本人氣McGriddles暫別香港　麥當勞加推最後2日全日供應

▲ 麥當勞為歡送McGriddles，加推最後2日全日供應，把握最後機會喇！（

【麥當勞優惠/McGriddles/楓糖班戟豬柳蛋漢堡/楓糖班戟漢堡/脆薯餅/全日供應】日本人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）即將於9月底暫別香港，為了感謝顧客的烈支持，麥當勞宣佈最後加推，將於9月27日及28日限時2天全日供應，由朝到晚都歎到來自日本的人氣鹹甜滋味，忠粉們記得把握最後機會！

麥當勞優惠｜麥當勞推$36三款超值套餐 McGriddles9月底售罄最後召集

▲ 麥當勞將於9月27及28日全日供應McGriddles！（麥當勞提供圖片）

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歡送McGriddles｜9月27日及28日最後2天全日供應

限時加推由9月27日凌晨4時起至28日，全日由朝到晚都可以品嚐到楓糖班戟的獨特香氣。McGriddles系列共有2款，分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐優惠價分別為$36.5起及$35，滿足不同口味的顧客。加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡口感濕潤鬆軟，搭配美味豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋，令人一試難忘。

除了McGriddles，平日僅在早餐時段供應的脆薯餅也將在這兩天內全日供應，售價為$16，讓更多顧客能夠品嚐這款人氣小食。無論是選擇搭配漢堡還是單獨享用，脆薯餅的加入無疑為餐點增添了更多的美味。

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忠粉們請留意，全日供應並不包括九龍站、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場及香港國際機場內的所有麥當勞餐廳。顧客可透過麥當勞App或親自前往全線餐廳的櫃檯及自助點餐機選購，粉絲一於把握最後機會品嚐，歡送McGriddles！為這段美味的旅程畫上完美的句號！

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