高血壓｜女子搬新屋後頭痛胸悶拒食藥　結局醫生極無言：恐致餘生洗腎【附護心／降血壓／超級食物一覽】

【高血壓／高血壓飲食／高血壓症狀／三高／頭痛／胸悶／標冷汗／風水／洗腎】切勿輕視三高問題，可能會影響心臟，甚至危及生命。台灣有一名極為迷信的中年婦人，近來搬進新屋後開始出現頭痛、胸悶等症狀，求醫發現患上高血壓。但她確信是風水命理影響健康，堅持不肯吃藥，寧願擺陣擋煞。其主診醫生對於婦人的行為哭笑不得，但強調高血壓的後果絕對不容忽視，嚴重可導致餘生洗腎。

最新影片：

高血壓｜胸悶頭痛標冷汗 以為是風水作祟

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《醫師好辣》分享病例，指曾經有一名50多歲婦人來求醫，洪醫生形容女病人一進來時，「手上掛著水晶、佛珠一大堆」。該名婦人表示，自己3個月前搬進新屋，開始出現胸悶、頭痛、冒冷汗等症狀，遂請來身邊一個熟悉風水命理的友人來新家看看環境。友人一看，指婦人睡房的橫樑很大「壓頭又壓胸」，恐防是被「壓樑煞」影響健康，才會出現胸悶頭痛的症狀。當時友人便幫她轉換床頭方向，沒想到住下來3個月還是覺得胸悶頭痛，迫不得已才來求醫。

高血壓｜寧願擺陣擋煞 不吃藥降血壓

洪醫生笑言，從科學的角度斷症才是最準確的，於是循例為婦人先做心電圖和量血壓。不出他所料，婦人血壓160/90，患有高血壓。人年過50歲，難免會患上本態性高血壓，洪醫生表示，只要遵從醫囑定時服藥，血壓自然就會下降。

3個月後，婦人來覆診，量血壓時發現血壓還是160/90。洪醫生深感奇怪，婦人才道出真相，指自己這3個月來都沒有吃藥，皆因那個洞悉風水命理的友人告訴她，如果高血壓一旦開始吃藥，就要吃一世。婦人對此十分抗拒，立刻請教友人看看客廳的風水。恰巧客廳看出去的景觀對面有一個水塔，友人遂指那個水塔外形像「藥罐」，恐防是被「藥罐煞」所影響，只要放個葫蘆狀的物件就能夠化解。婦人深信不疑，但身體症狀幾個月後仍沒有改善。

高血壓｜醫生警告高血壓恐致３大後果

洪醫生語重深長地告訴婦人，指長期高血壓會造成心臟衰竭、增加腦中風和患腎病風險。他依舊開了3個月的藥給予婦人，但婦人再也沒有來覆診，讓他非常無語。

相關文章：【嚴防心臟病】美國心臟協會推薦得舒飲食法 控制鈉攝取減高血壓風險【內附護心飲食5習慣】

高血壓患者出現以下10大症狀時，應要及早注意求醫，切勿忽視：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

5大高血壓生活建議

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

10種護心食物

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

10大超級食物防癌／護心／降三高

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

BBC列出10大最有營養食物

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5