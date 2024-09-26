開心樂園餐｜麥當勞首度聯乘Crocs　推10款開心樂園餐洞洞鞋匙扣

【麥當勞/開心樂園餐/Crocs/洞洞鞋/麥麥笑/Jibbitz】開心樂園餐又有新玩意！麥當勞首度與知名洞洞鞋牌Crocs聯乘推出10款全新開心樂園餐鎖匙扣玩具，以Crocs經典Clogs鞋款為靈感，結合麥當勞的經典美食元素。系列中最為搶眼定必是9月27日（星期五）起率先登場的麥麥笑Crocs玩具，大家千萬不要錯過！

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麥當勞開心樂園餐｜聯乘Crocs推出鎖匙扣玩具

由9月27日，麥當勞將聯乘Crocs輪流推出10款開心樂園餐鎖匙扣玩具，此次鎖匙扣玩具系列的設計靈感源自多款麥當勞美食及開心樂園餐餐盒，色彩鮮艷且充滿童趣，讓人不禁回憶起童年時光。最引人注目的是以開心樂園餐餐盒為主題的麥麥笑Crocs玩具，採用麥當勞的標誌性紅色和黃色，並加上微笑圖案，瞬間喚起顧客對開心樂園餐的美好回憶。

系列中還包括以麥當勞美食為主題的鎖匙扣玩具，如巨無霸Crocs玩具、薯條Crocs玩具和麥樂雞Crocs玩具等，讓喜愛麥當勞的人隨時隨地都能感受到美食的快樂。

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麥當勞開心樂園餐｜附送Jibbitz鞋飾貼紙打造個人風格

顧客凡惠顧任何開心樂園餐，即可隨機獲贈每週其中一款指定的Crocs鎖匙扣玩具或圖書。每款玩具都會以迷你鞋盒包裝盛載，並附送Jibbitz鞋飾貼紙1張，讓顧客可以自由搭配，打造獨特的個人風格。Crocs鎖匙扣玩具數量有限，換完即止，各位潮人記得mark實日子，抓緊機會入手！

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