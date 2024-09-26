明星健康｜汪明荃入行57年長青秘訣　汪阿姐勤健身拒用一個方法減肥

▲ 阿姐汪明荃坦言不會輕言退休，只要觀眾支持，都會繼續站在舞台。（曾耀輝攝）

汪明荃相隔7年再踏紅館開演唱會，個唱名稱就簡單稱為《阿姐》。「因為不想太多花巧，直截了當，大大方方便可。」她解釋。沒錯，因為一提娛樂圈的「阿姐」，沒有誰比汪明荃更為貼切。入行不經意已57年，繼續保持工作動力的秘訣，便是永不言休。

能稱得上「阿姐」，自然有其皇后般的吸引力。汪明荃說要為個唱找新歌，後輩林家謙即時度身訂造，黃偉文亦在IG興奮地表示，入行多年終於可以首次為汪阿姐譜詞，令其媽媽終於覺得他「入流」，最後完成了演唱會主題曲《Make My Day》。

對於新一輩音樂人，阿姐都十分欣賞。「我在電視台見過一次林家謙，知道他是現在很有才華的唱作人，他們這一代寫的歌，跟以前顧嘉煇、黃霑的不同，旋律和歌詞都很密，又有很多假音，對我都很有新鮮感和挑戰。」

▲ 汪明荃將在11月23和24日舉行紅館演唱會。

不會以斷食減肥

上次舉行大型演唱會，是為紀念入行50年，今次再踏紅館，阿姐坦言是回饋多年支持的歌迷。「因為我近年多演粵劇，歌迷們說原本不識都變了識睇，但都好想我開演唱會，其實我是想每5年開一次，不過紅館檔期好難訂，今年終於申請成功。」

過去阿姐演唱會都開四面台，現在順應潮流開三面台。「我比較喜歡前者，因為更熱鬧，但現在紅館舞台製作較多限制，不少歌手都傾向三面台，就嘗試一下。」

舞台經驗豐富的汪明荃，亦認同做一個大型演唱會，要百份百保持最佳狀態，是最大的挑戰。「首先不要失聲，最重要多做運動，因為要有體力應付跳舞。」

那她有何秘訣？「幸好我平時都有做運動，現在要更緊密，一星期要做兩次gym；飲食方面，少吃油膩，多食清淡便可。現在年紀大了，不敢吃得少，那些168斷食不合我，教練也說進食很重要，身體沒有澱粉質應付體力，做幾多gym都沒用。」

出道時去日本學藝

現在不少歌手都是以參加歌唱比賽入行，又或去外國進行演藝特訓。這方面，汪明荃早作出示範。她是1966年麗的映聲第一期藝員訓練班畢業生，因醉心表演藝術，入行後已自費到日本東寶藝能學校學習歌舞。

▲ 談到新歌，阿姐笑言林家謙寫的曲對她來說很不容易唱。（曾耀輝攝）

汪明荃憶述：「我家姐做空姐，時常會拿一些日本手信回來，那時很多香港人都有一點崇日，因為剛好有一個工作空檔，便想去日本學習跳舞，當開開眼界。我是第一次出門那麼久，最初住在一個uncle的家，後來和另一位印尼女同學合租一間房，很細間的，因為沒太多生活費，通常早餐食公仔麵加蛋，下午便去上堂，夜晚食家人寄來的臘腸，配一條菜和蘋果便是一餐，很刻苦的，閒時便去逛百貨公司，看看別人穿和服，都很開心，也長了不少知識。」

汪明荃記得畢業時要有結業演出，她穿上旗袍演唱英文歌。「日本的老師很欣賞我，希望簽我留下來，但那時我正拍拖，不想留在日本發展，所以便返回香港。」原來阿姐都曾有「戀愛腦」的一面。

邊拍劇邊唱歌

汪明荃於1971年加入了TVB，最初演出綜藝節目《歡樂今宵》，人氣開始爆升。「當時電視業開始蓬勃，每個家庭都有電視機，上了《歡樂今宵》的藝人都會紅，後來便開始拍劇，之後有機會去東南亞、美加登台，唱的都是劇集主題曲，所以電視劇歌曲對我的幫助都很大。」

當年汪明荃在娛樂唱片旗下出了不少經典唱片，如《京華春夢》、《千王之王》等因劇集熱潮，都賣個滿堂紅。阿姐坦言歌視雙棲的代價，是忙到沒休息時間。「記得拍《千王之王》，因為要對撼麗的《大地恩情》，故是邊拍邊播，我每天都在片廠，晚上拍完便去錄音室唱主題曲，《千王之王》又有好多插曲，故十分辛苦。幸而錄音室是在娛樂唱片劉東老闆的家中，老闆娘會煮好飯給我食完才錄，她又會指導我應怎樣唱。」

▲ 阿姐唱過不少家傳戶曉的電視劇主題曲。

跟松哥早年少交流

汪明荃過去有不少男拍檔，都是觀眾心目中的金童玉女，如鄭少秋、謝賢，她跟劉松仁的《京華春夢》亦很經典，原來多年來他們只合作過3次，《京華春夢》之後，相隔多年才合作《婚前昏後》和《華麗轉身》。「3套劇都在不同年代，剛好見證了彼此的改變。」

阿姐回想。「劉松仁拍劇時很認真，而我都是，拍《京華春夢》對白又多，故大家都好認真對稿，連休息都沒時間，甚少私下交流。而且松哥常會改劇本，希望令演出更好，所以拍攝時大家很緊張，拍《婚前昏後》也交流不多，至《華麗轉身》，覺得彼此都放鬆了，而且我那時跟監製說不想太辛苦，松哥答應會照顧我。」

▲ 開演唱會，家英哥自然全力支持。

劉松仁曾說過，當年他會把拍戲的繃緊情緒帶到家中，多少會影響家人，阿姐也感同身受。「因為拍劇工作太忙，我一回家便要睡覺，難免忽略了家庭，自己當年的婚姻就受到影響，後來就學懂平衡，要專注在自己的生活上。」

今年再度拍劇

入行逾半個世紀，阿姐總結事業路，可說順境比逆境多。「我是挺幸運，1965年畢業，除了第一年打寫字樓工，之後就加入麗的，再到TVB。《家變》令演藝事業躍升，之後的武俠劇一直推我向前進，3年又3年的做下去。早年在電視台主力拍劇，後來演出少了，就開始了演粵劇，之後加入八和會館時，TVB工作相對沒那麼忙，又可以多花時間在戲曲的推廣上，每一個階段都可以好專注。」

羅家英今年自編自導自演改編粵劇《大鼻子情聖》，阿姐自然有份演出，她亦十分支持家英哥圓夢。「這個劇他構思了很久，事前做了許多準備工夫，那些我都幫不了他，只能給予他空間去創作。」雖然阿姐也曾參與《蝴蝶夫人》的製作，但笑言不能像家英哥般兼任導演工作了。

▲ 今年羅家英兼任編導演的《大鼻子情聖》，阿姐亦有份演出重要角色。

到了當下階段，阿姐是隨心所欲，自己想做又能力做到的，都想繼續做，例如近日便答應再度拍劇。「我都離開了拍劇一段時間，又好想了解一下現在的製作，今次是TVB跟邵氏的合拍劇，公司答應我一日只一組，相信都會有新鮮感。」經過那些年，汪明荃仍能保持演藝的動力，正是來於對任何事仍抱有好奇心。

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