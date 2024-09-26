Netflix ｜韓劇《媽媽朋友的兒子》職場金句　丁海寅溫柔療癒人生低潮

▲ 《媽媽朋友的兒子》幕後團隊是《海岸村恰恰恰》原班人馬製作，畫面浪漫唯美。（圖片：Netflix）

正在熱播的Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》，講述一個贏在起跑綫的天之驕女，年年名列前茅，加上有樣貌有才華，父母經常向親友「曬命」炫耀也是理所當然。

不過，閃耀明珠在漫長的人生路上也有暗淡的時候，在事業上觸礁、患上癌症兼婚事告吹，難過日子遇上舊愛……劇情雖然有點老掉了牙，但劇中對打工仔的身不由己、家庭教育的探討，引起了共鳴。

▲ ：《媽媽朋友的兒子》幕後團隊是《海岸村恰恰恰》原班人馬製作，畫面浪漫唯美。（圖片：Netflix）

由高峰墮下低谷

女主角庭沼珉飾演的裴石榴，是一個國際企業的項目經理，一出場以「女Steve Jobs」黑色樽領衫的形象出場，已知非「二打六」小職員，可惜這個從小到大都從沒有失敗過的尖子，接二連三遭逢惡運，辭職變成無業遊民、罹患第二期胃癌，人生大逆轉。

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這樣的劇情似乎是苦情戲的套路，但看清楚，劇名叫「媽媽朋友的兒子」，當然有一位俊朗不凡、才華出眾的男主角崔承效出現打救伊人，結局是喜是悲，留待觀眾揭曉。

《海岸村》原班幕後創作

庭沼珉是一個令人期待的演員，因為她戲路多元，由《惡作劇之吻》的青澀可愛，到《今生是第一次》的充滿喜感，甚至奇幻題材的《還魂》，演技毋庸置疑，而且每一部戲跟男主角配搭總能擦出火花，投入到仿如真CP，增加了劇集的可觀性。

▲ 劇情有學生時代的片段，真實年齡35歲的庭沼玟應付自如。（圖片：Netflix）

她不但有觀眾緣，本身也熱愛演藝事業，宣傳《媽媽朋友的兒子》時受訪，希望能演到變成婆婆嫲嫲為止。「作為演員，隨着年齡增長是很愉快的，雖然我能飾演的角色會隨之改變，可能可以飾演的角色也會減少，但總能有意料之外的新角色出現，所以我希望能長久的演下去，直到變成婆婆嫲嫲。」

至於男主角丁海寅在芸芸劇本邀約中，選了這部由《海岸村恰恰恰》幕後原班人馬創作的《媽媽朋友的兒子》，有其原因，演過幾套嚴肅主題劇集電影如《Connect：連瞳》及《D.P：逃兵追緝令2》後，以另一個形象出現的丁海寅，展現喜劇演技。

▲ 丁海寅的角色高、俊、帥，是媽媽們心中的理想結婚對象。（圖片：Netflix）

金句反思人生

劇中有不少金句很值得打工仔細味，如庭沼珉遇上挫折，道出：「我覺得我的人生好像過熱了，我一直都很拼命，就這樣一直全速運轉，然後中央處理器就停止運作了，畫面也卡住，甚麼密碼都行不通，我別無他法，只好讓自己重新開機。」徹頭徹尾是不少現代人的心聲，撫慰在職場、家庭或人際關係上碰得焦頭爛額的人心。

▲ 從小到大不知失敗為何物的裴石榴，到社會工作後飽受人生考驗。（圖片：Netflix）

另一句是劇中虎媽總是對女兒說是她的驕傲，但庭沼珉反駁：「為甚麼我總是得當你的驕傲？我不能單純當你女兒，偶爾有些缺點或瑕疵也沒關係嗎？我為甚麼必須被拿來包裝你的人生？」簡直是一眾望仔女成龍成鳳父母的當頭棒喝。

▲ 李承協劇中日思夜想成為一名健身教練，所以不時在劇中大曬爆肌身材，讓觀眾大飽眼福。（圖片：Netflix）

除男女主角外，此劇有不少出色配角，如飾演「有肌肉欠腦袋」裴石榴弟弟裴東鎮的李承協，失驚無神的騷出肌肉，十分搞笑，為劇集增添不少笑料。