  • 31°C
香港時間：2024926日 (四) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix ｜韓劇《媽媽朋友的兒子》職場金句　丁海寅溫柔療癒人生低潮

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《媽媽朋友的兒子》幕後團隊是《海岸村恰恰恰》原班人馬製作，畫面浪漫唯美。（圖片：Netflix）

正在熱播的Netflix韓劇《媽媽朋友的兒子》，講述一個贏在起跑綫的天之驕女，年年名列前茅，加上有樣貌有才華，父母經常向親友「曬命」炫耀也是理所當然。

不過，閃耀明珠在漫長的人生路上也有暗淡的時候，在事業上觸礁、患上癌症兼婚事告吹，難過日子遇上舊愛……劇情雖然有點老掉了牙，但劇中對打工仔的身不由己、家庭教育的探討，引起了共鳴。

：《媽媽朋友的兒子》幕後團隊是《海岸村恰恰恰》原班人馬製作，畫面浪漫唯美。（圖片：Netflix）

由高峰墮下低谷

女主角庭沼珉飾演的裴石榴，是一個國際企業的項目經理，一出場以「女Steve Jobs」黑色樽領衫的形象出場，已知非「二打六」小職員，可惜這個從小到大都從沒有失敗過的尖子，接二連三遭逢惡運，辭職變成無業遊民、罹患第二期胃癌，人生大逆轉。

點擊圖片放大
+5
+4

這樣的劇情似乎是苦情戲的套路，但看清楚，劇名叫「媽媽朋友的兒子」，當然有一位俊朗不凡、才華出眾的男主角崔承效出現打救伊人，結局是喜是悲，留待觀眾揭曉。

《海岸村》原班幕後創作

庭沼珉是一個令人期待的演員，因為她戲路多元，由《惡作劇之吻》的青澀可愛，到《今生是第一次》的充滿喜感，甚至奇幻題材的《還魂》，演技毋庸置疑，而且每一部戲跟男主角配搭總能擦出火花，投入到仿如真CP，增加了劇集的可觀性。

劇情有學生時代的片段，真實年齡35歲的庭沼玟應付自如。（圖片：Netflix）

她不但有觀眾緣，本身也熱愛演藝事業，宣傳《媽媽朋友的兒子》時受訪，希望能演到變成婆婆嫲嫲為止。「作為演員，隨着年齡增長是很愉快的，雖然我能飾演的角色會隨之改變，可能可以飾演的角色也會減少，但總能有意料之外的新角色出現，所以我希望能長久的演下去，直到變成婆婆嫲嫲。」

至於男主角丁海寅在芸芸劇本邀約中，選了這部由《海岸村恰恰恰》幕後原班人馬創作的《媽媽朋友的兒子》，有其原因，演過幾套嚴肅主題劇集電影如《Connect：連瞳》及《D.P：逃兵追緝令2》後，以另一個形象出現的丁海寅，展現喜劇演技。

丁海寅的角色高、俊、帥，是媽媽們心中的理想結婚對象。（圖片：Netflix）

金句反思人生

劇中有不少金句很值得打工仔細味，如庭沼珉遇上挫折，道出：「我覺得我的人生好像過熱了，我一直都很拼命，就這樣一直全速運轉，然後中央處理器就停止運作了，畫面也卡住，甚麼密碼都行不通，我別無他法，只好讓自己重新開機。」徹頭徹尾是不少現代人的心聲，撫慰在職場、家庭或人際關係上碰得焦頭爛額的人心。

從小到大不知失敗為何物的裴石榴，到社會工作後飽受人生考驗。（圖片：Netflix）

另一句是劇中虎媽總是對女兒說是她的驕傲，但庭沼珉反駁：「為甚麼我總是得當你的驕傲？我不能單純當你女兒，偶爾有些缺點或瑕疵也沒關係嗎？我為甚麼必須被拿來包裝你的人生？」簡直是一眾望仔女成龍成鳳父母的當頭棒喝。

李承協劇中日思夜想成為一名健身教練，所以不時在劇中大曬爆肌身材，讓觀眾大飽眼福。（圖片：Netflix）

除男女主角外，此劇有不少出色配角，如飾演「有肌肉欠腦袋」裴石榴弟弟裴東鎮的李承協，失驚無神的騷出肌肉，十分搞笑，為劇集增添不少笑料。

相關文章

Netflix紀錄片｜男子15年來「瘋狂捐精」　擁550名子女遍佈全球：夢想組織大家庭
12:48 2024/07/12
Netflix紀錄片｜男子15年來「瘋狂捐精」　擁550名子女遍佈全球：夢想組織大家庭
Netflix劇集︳以香港導演身份執導《3體》　曾國祥︰不會特別為太太開戲
12:34 2024/03/19
Netflix劇集︳以香港導演身份執導《3體》　曾國祥︰不會特別為太太開戲
Netflix王冠｜結局篇凱特出場　戴妃人生最後歲月成重點
13:34 2023/11/24
Netflix王冠｜結局篇凱特出場　戴妃人生最後歲月成重點

你可能感興趣

Netflix紀錄片｜男子15年來「瘋狂捐精」　擁550名子女遍佈全球：夢想組織大家庭
12:48 2024/07/12
Netflix紀錄片｜男子15年來「瘋狂捐精」　擁550名子女遍佈全球：夢想組織大家庭
Netflix劇集︳以香港導演身份執導《3體》　曾國祥︰不會特別為太太開戲
12:34 2024/03/19
Netflix劇集︳以香港導演身份執導《3體》　曾國祥︰不會特別為太太開戲
Netflix王冠｜結局篇凱特出場　戴妃人生最後歲月成重點
13:34 2023/11/24
Netflix王冠｜結局篇凱特出場　戴妃人生最後歲月成重點
正能量 職場文化 電視劇 演員 家庭教育 Netflix

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍