立場新聞案｜鍾沛權判囚21個月　林紹桐判處可獲即時獲釋的刑期

▲ 《立場新聞》前總編輯鍾沛權。（資料圖片）

停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，法官於上月28日於區域法院裁定3名被告罪成，並裁定11篇涉案文章具煽動意圖，今日（26日）判刑，鍾沛權判囚21個月；林紹桐的判刑，法官以14個月為量刑起點，並因應他的健康狀況進一步減刑，讓他不用即時入獄；另判立場母公司罰款5000元。

辯方：兩被告已還柙15至16個月 冀判處可當庭釋放刑期

案件原定於下午2時半開庭頒下裁決，但郭偉健至下午近4時40分才到庭。鍾沛權和林紹桐代表大律師余若薇指，兩名被告已還柙15至16個月，希望法庭在量刑上行使酌情權，判刑不超過兩人還柙日子，讓兩人可當庭釋放。

辯方呈林紹桐醫療報告 指腎功能少於三成

辯方呈上其中一名被告林紹桐的醫療報告，指他患上疾病「ANCA（抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎）」，腎功能少於三成，須每兩星期覆診和適時使用藥物，若須入獄，一旦發病將未能送到瑪麗醫院接受主診醫生治療，而林紹桐患腎病第四期，若再惡化，或受簡單感染或脫水，將需要洗腎。

多國領事、記協前主席旁聽

今早11時許，約50人在法院輪候旁聽籌號。多人赴旁聽，包括美、英、法、加、意、比利時、愛爾蘭及歐盟的領事代表，前公民黨立法會議員陳家洛、記協前主席岑倚蘭等。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（53歲）及林紹桐（35歲），事發於2020年7月7日至2021年12月29日。

法官早前於判詞指，案發時政治氣氛極為熾熱、大量市民不滿意甚至反對特區政府和中央政府。在相關時代背景下，法庭裁定17篇涉案文章中，有11篇具有煽動意圖。當中包括民主派「35+」初選參選人何桂藍的專訪、前《蘋果日報》副社長陳沛敏撰寫的文章、羅冠聰和張崑陽的博客文章、資深傳媒人區家麟的4篇博客文章，以及中大畢業生的匿名訪問。

法官指，部分文章沒有任何客觀基礎，目的是以假消息散播憎恨及反政府情緒，並激勵在港抗爭者的士氣，要求他們全面進行曠日持久的抗爭。部分文章則攻擊《香港國安法》、《刑事罪行條例》等。

至於另外6篇未有被裁定有煽動意圖的文章，即鄒幸彤獲頒中國傑出民主人士獎的報道，以及羅冠聰、許智峯、鄒家成、梁晃維及梁頌恆的專訪。法官則認為屬新聞報道，或只涉及受訪者表述其政治觀點，交代離港後的動向，沒有進一步鼓動他人行動。

法官又裁定《立場新聞》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港自主，在反修例期間更成為抺黑和中傷中央及特區政府的工具。

案件編號：DCCC265/2022

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