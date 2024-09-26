  • 30°C
香港時間：2024926日 (四) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

狠父棄嬰屍｜男童適齡沒上小學驚揭被埋山區　父伴屍5年照領取育兒津貼

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名男童早在3個月大時已身亡，生父伴屍5年，到了今年3月才棄屍基隆山區。(網上圖片)

台灣基隆山區周一（23日）傳出棄嬰屍案，新北市一名男童踏入適齡入學，然而開學後遲遲未見其出現，教育局於是通報協助尋找，竟意外發現該男童早在3個月大時已身亡，生父伴屍5年，到了今年3月才棄屍基隆山區。案件更疑點重重，親生父母對男嬰的死因說法不一，兩人疑營造兒子還活著的假象，不但登記入學，甚至由男嬰的外婆持續領取育兒津貼逾10萬元台幣（2.5萬港元）。

最新影片推介

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

據台灣媒體報道，新北市府教育局早前發現戶籍設在三重區的一名男童已到適齡入學，但卻遲遲未入小學，於是報警協助找尋。經追查後，當局於9月1日先聯絡男童生母楊女，並於3日進行家訪，楊女稱男童已被生父帶走，更在6日報警男童失蹤。其後查訪男童祖父母及親友，才發現男童已失蹤多年。

警方在台中找到男童31歲生父黃男，他謊稱將男童託付某親戚，又說託給好友，警方對比閉路電視等證據後，生父周一（23日）才坦然說出兒子早在3個月大時因溢奶死亡，伴屍5年，今年3月才棄屍在基隆山區。

點擊圖片放大
+3
+2

與前妻共育有4子

生母卻稱男童是被悶死，她稱男童生於2017年11月，他3個月大時，她下班回家時發現男童臉色發青，惟聲稱害怕黃男「通緝」身分曝光，於是沒將男童送去醫院或報警，只是直接將他裝在箱子。當時同住還有大兒子，不排除目睹全程，隔年黃男入獄，出獄後兩人再生了兩個孩子，共生了4個兒子。

離婚後帶嬰屍四處搬家

2019年兩人離婚，三名孩子被生母送往娘家養，自己卻搬去新竹，生父就帶著男童屍體到處搬家，甚至住進員工宿舍，直到去年交了新女友，被怕發現，決定棄屍於基隆山區。

整件事情曝光，源於今年5月，男童被生母於網上新生報到，但開學後卻沒入學，社會局家訪男童外婆，外婆推說不知情，生母又謊稱孩子被生父接走，幾日後更報警。當局續查後，發現生母及其外婆有申領「0至2歲育兒津貼」逾10萬元新台幣，並由外婆領取。

兩人對男童死因說法不一，當局正進一步調查。而生父被控殺人、遺棄屍體等罪嫌遭到法院收押禁見，而生母及外婆申領育兒津貼，是否涉嫌詐領，需要配合檢警調查釐清。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
今日 12:39
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況
今日 11:50
大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況
車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁
今日 13:47
車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁

你可能感興趣

遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
今日 12:39
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況
今日 11:50
大熊貓來港｜大熊貓安安可可抵港　全程直擊機場歡迎儀式盛況
車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁
今日 13:47
車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁
罪案 棄嬰 離婚 網絡熱話 三重 台灣

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）