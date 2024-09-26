狠父棄嬰屍｜男童適齡沒上小學驚揭被埋山區　父伴屍5年照領取育兒津貼

▲ 台灣一名男童早在3個月大時已身亡，生父伴屍5年，到了今年3月才棄屍基隆山區。(網上圖片)

台灣基隆山區周一（23日）傳出棄嬰屍案，新北市一名男童踏入適齡入學，然而開學後遲遲未見其出現，教育局於是通報協助尋找，竟意外發現該男童早在3個月大時已身亡，生父伴屍5年，到了今年3月才棄屍基隆山區。案件更疑點重重，親生父母對男嬰的死因說法不一，兩人疑營造兒子還活著的假象，不但登記入學，甚至由男嬰的外婆持續領取育兒津貼逾10萬元台幣（2.5萬港元）。

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據台灣媒體報道，新北市府教育局早前發現戶籍設在三重區的一名男童已到適齡入學，但卻遲遲未入小學，於是報警協助找尋。經追查後，當局於9月1日先聯絡男童生母楊女，並於3日進行家訪，楊女稱男童已被生父帶走，更在6日報警男童失蹤。其後查訪男童祖父母及親友，才發現男童已失蹤多年。

警方在台中找到男童31歲生父黃男，他謊稱將男童託付某親戚，又說託給好友，警方對比閉路電視等證據後，生父周一（23日）才坦然說出兒子早在3個月大時因溢奶死亡，伴屍5年，今年3月才棄屍在基隆山區。

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與前妻共育有4子

生母卻稱男童是被悶死，她稱男童生於2017年11月，他3個月大時，她下班回家時發現男童臉色發青，惟聲稱害怕黃男「通緝」身分曝光，於是沒將男童送去醫院或報警，只是直接將他裝在箱子。當時同住還有大兒子，不排除目睹全程，隔年黃男入獄，出獄後兩人再生了兩個孩子，共生了4個兒子。

離婚後帶嬰屍四處搬家

2019年兩人離婚，三名孩子被生母送往娘家養，自己卻搬去新竹，生父就帶著男童屍體到處搬家，甚至住進員工宿舍，直到去年交了新女友，被怕發現，決定棄屍於基隆山區。

整件事情曝光，源於今年5月，男童被生母於網上新生報到，但開學後卻沒入學，社會局家訪男童外婆，外婆推說不知情，生母又謊稱孩子被生父接走，幾日後更報警。當局續查後，發現生母及其外婆有申領「0至2歲育兒津貼」逾10萬元新台幣，並由外婆領取。

兩人對男童死因說法不一，當局正進一步調查。而生父被控殺人、遺棄屍體等罪嫌遭到法院收押禁見，而生母及外婆申領育兒津貼，是否涉嫌詐領，需要配合檢警調查釐清。

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