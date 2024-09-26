收生不足｜新學年淨減23班小一　教育局數人頭後增3班小一、9班中一　

教育局今日（26日）公布9月開學點算實際在學學生人數「數人頭」結果，公營小學增加3班小一，連同月初出版社《小學概覽》全港減少26班小一，即全港淨減23班小一；另外，公營中學在新學年加9班中一。

教育局於9月16日透過電子系統收集學生資料，以及到個別學校實地點算，核實實際在學人數，局方已完成核實學校遞交的學生資料，並於今日發信通知經點算實際在學學生人數後須調整其2024/25學年班級結構及教職員編制的學校。

教育局指，一般而言學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口。

因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2024/25學年完結。而因小一學生人口下降以致2024/25學年總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多三個學年。

教育局續說，因應香港學生人口結構性下降，政府在規劃教育的未來發展時，首要考慮學生的福祉，並以「軟着陸」為目標，檢視政策及公共資源運用的效能，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，公共資源得以善用。

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