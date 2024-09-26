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好去處｜日本藝術家VERDY聯乘太古廣場　沉浸體驗可愛怪物VISTY裝置展覽

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」展覽將於10月10 日至27日期間於太古廣場 Garden Court 舉行。

蜚聲國際的日本平面藝術家 VERDY 將在香港太古廣場開展一趟全新的藝術之旅，繼他在香港呈獻的一系列精彩項目，VERDY 將再度回歸並與文化企業家 Kevin Poon攜手合作，為太古廣場打造沉浸式藝術裝置展覽。

「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」以 VERDY 創作的最新原創角色「VISTY」為主角，帶來一場引人入勝的體驗。VISTY 是一隻友善可愛的怪物角色，繽紛而柔和的色調是它的主要特徵。它於疫情期間誕生，盼望在艱難時刻為大家帶來歡樂。這次在太古廣場 Garden Court 的裝置由 VERDY 精心設計，將打造為充滿活力、以嘉年華為主題的遊樂場，為顧客帶來家庭共樂的驚喜體驗。此外，VERDY 與 Kevin Poon 攜手為太古廣場策劃的一系列獨家商品亦將會於展覽期間推出，讓顧客將此獨特的體驗帶回家。

為慶祝「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」的盛大開幕，VERDY 將於10 月9日親臨開幕現場，熱烈歡迎顧客來到這個由他所打造的奇幻遊樂場。而「VISTY PLAYGROUND @ Pacific Place」展覽將於10月10 日至27日期間於太古廣場 Garden Court 舉行。

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