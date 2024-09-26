嘆為觀芷︱BB愛跑動愛學習 推介3款實用恩物助BB探索成長

▲ 1歲半BB愛跑動愛學習，推介3款實用恩物助BB探索成長。

轉眼間，女兒1歲半了，已踏入「好好玩」的階段，喜歡跑來跑去，說更多的太空話、BB話，每天都好像掌握了新技能，例如懂得模仿不同動物的叫聲，開心時會自己跳舞、幫忙拿尿片及玩具等等。而且她特別在這兩星期長高了很多，好像漸漸進入新的成長階段，生活用品和玩具也因此漸漸更新了。最近，我為女兒增添了一個兒童適用的風筒、BB軟墊和汽車安全座椅，十分實用，很適合這個成長階段的她。

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Laifen Mini 負離子高速風筒

過往為女兒洗澡後，都是等待她的頭髮自然乾，但是現在女兒的頭髮長了、厚了，為免她著涼，還是想洗澡後馬上把頭髮吹乾。

最近我入手了新推出的Laifen Mini負離子高速風筒，這新型號比之前的版本更迷你，只重299g，超輕巧便攜，即使是兒童也能輕易操控，任何手型都更輕而易舉，待女兒再長大一點，我還可以教她幫自己吹頭髮，提高她的自理能力。我最欣賞的地方是，Laifen Mini首次加入創新的兒童專屬模式，除了凍風外，還設兩種低溫舒柔風力，針對兒童髮質細軟、稀疏的特性，高速快乾的同時避免燙傷。

女兒現在不喜歡受束縛，連為她穿衣服和尿片，也要糾纏一番。不過，我用Laifen Mini時不用擔心會否燙傷她的頭皮而不斷遷就角度，加上它有高速快乾特性，我可更快為她吹乾頭髮，快快「釋放」彼此。

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Caraz安全防水無毒遊戲地墊

之前一直聽媽媽朋友們建議購買韓國的Caraz地墊，雖然不便宜，但十分值得。可是，當時我已有兩張膠墊替換，便沒打算再買Caraz。然而這兩張膠墊很快甩皮和容易發臭，還是要買一張Caraz吧。我等待促銷時於Gmarket訂購Caraz，再等待兩個多月運送到我家。除了要等兩個多月，其實用這方法最便宜了，我和鄰居一起買了200X140cm 4摺的Caraz地墊（W）「1+1」優惠，平均每張連運費$543，比起在香港買更便宜！

這張地墊較厚，而且容易清潔，不會甩皮和發臭，比之前我所用的地墊更安全和衛生，女兒也很喜歡這張地墊，會在地墊上跑來跑去和滾來滾去。$543買到這麼實用的地墊，性價比其實很高，因為這質料，真的可以用很久。

▲ 女兒喜歡在Caraz安全防水無毒遊戲地墊上玩耍。

Graco汽車安全座椅

此外，我們為女兒更換了一張嬰兒汽車安全座椅，這張座椅適合0至大約10歲（2.2-50kg）的小朋友使用，設有飲品架，擺放可水樽或奶樽。座椅可以前向或後向，靠背可拆卸，變成輔助型底座模式。 最方便是，座椅設有6段傾斜角度調整。當女兒睡覺時，我可以把座椅傾斜，令她安全地睡得更舒服，減低頸部不適。

這座椅特別適合老公獨個兒帶女兒出外，女兒安全地住在後座，繫好安全帶，不怕好動的她到處爬或「手多多」開門。愛自由的她，本來以為她起初會反抗，想走出來坐在我的大腿上，豈知她乖乖坐著，很快便睡著了。

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