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盜竊｜43歲男加密貨幣兌換店交易被盜$400萬　今年12宗同類案件涉款逾千萬

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43歲男加密貨幣兌換店交易被盜$400萬，2男被捕。(曾秋文攝)

警方偵破一宗加密貨幣兌換店盜竊案，深水埗警區重案組高級督察梁偉軒今日（26日）表示，在9月23日接獲一名43歲男子報案，指在當日下午攜帶400萬元現金到長沙灣道一商場內的虛擬貨幣兌換店作交易，受害人在櫃檯前將現金交給一名女店員，她馬上返到店內一房間，失去蹤影，受害人覺得可疑嘗試離開店舖，但發現被反鎖在店內報警求助。

警方經調查後，在前日和昨日（24和25日）拘捕兩名男子（23及30歲），兩人涉嫌聯同包括女店員在內的數名人士，策劃開設虛擬貨幣找換店，並在與客人現金交易時盜取現金。該名23歲被捕男子，現已暫控一項「串謀盜竊」罪，今日（26日）早上在西九龍裁判法院提堂，另外30歲被捕男士仍被扣留調查，警方現正追捕其他涉案人士歸案。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，調查發現在本年1至9月在西九龍區有12宗同類犯案手法，受害人分別親身到兌換店以現金進行交易，被盜去或搶去金錢，或轉出加密貨幣後未收到相關金額，涉及約1080萬元。

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