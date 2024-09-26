正能量｜ 戶戶送X聖雅各福群會推手機工作坊　助長者掌握科技應用

▲ 張女士（左）和劉女士（右）是其中兩位參與「樂齡數碼共融計劃」的老友記，兩人參與手機工作坊後都認為相當實用且有滿足感。(大會提供)

除了派飯，送湯等送暖行動之外，曾否想過協助長者使用智能手機，解決他們在日常生活中所遇到的問題，都可以作為關愛長者的其中一種方式？外賣平台戶戶送近日就與聖雅各福群會合作推出「樂齡數碼共融計劃」，由外送專員及員工提供智能手機工作坊，幫助長者掌握日常科技應用，融入數碼社會。

近年香港面臨人口急速高齡化問題，政府亦在《香港智慧城市藍圖2.0》提到要採用更多科技應用以支援長者。始創於英國的外賣平台公司戶戶送，在全球各市場便推行一個名為「戶戶助人」的回饋社會項目，每個地區的市場都會找來合適的機構合作，藉此回饋社會。而戶戶送自2015年落戶香港後，就一直有跟不同的非牟利機構合作。

戶戶送亞洲區企業事務部主管關景耀（Greg）提到，去年開始跟聖雅各福群會合作。「於母親節和端午節，公司都為單親和低收入家庭送上福袋，10月更正式加入聖雅各福群會的『Charity Today』項目，應用程式上所籌集到的善款都會撥捐到項目當中，用以幫助本地的少數族裔社群。」

▲ Greg指戶戶送自去年開始跟聖雅各福群會合作，除向單親和低收入家庭送上福袋外，更正式加入聖雅各福群會的「Charity Today」的籌款項目。(彭大偉攝)

Greg透露由於10月1日為國際老人日，籌款的受惠對象將會轉為有需要的老人家。由此可見，戶戶送除外送平台生意之外，亦會履行不同的社會義務。

助長者了解科技發展

戶戶送及聖雅各福群會鑑於近年社會上的老友記對現今科技存有鴻溝問題，早前商討今年的合作計劃和對象時，就制定出「樂齡數碼共融計劃」，透過舉辦不同工作坊，讓老友記增進操作智能手機的技巧，對科技資訊有更多的認知。

即使老友記對於資訊科技的應用始終較陌生，Greg認為任何事情都有開始︰「首先要令他們產生興趣，而且工作坊的內容都較為簡單，戶戶送作為一間科技公司，較顯淺的手機應用都能夠深入淺出地向老友記分享。」Greg希望藉工作坊讓老友記了解現今社會的科技發展。

根據聖雅各福群會指出，以往因應智慧城市，加上疫情而推出的消費卷，的確令不少老友記開始或多了使用智能手機或應用程式，同時亦留意到長者使用智能手機時遇到不同程度上的障礙。聖雅各福群會「Charity Today」項目經理曾詠珊（Cindy）表示︰「不同應用程式都有不同的使用方法，有時我們中心的同事亦需要向他們提供協助。」Cindy又指︰「中心以往亦曾與不同機構合作，為老友記提供手機應用工作坊，讓老友記了解不同應用程式的使用方法。」因此會方認為今次能夠與外賣平台合作「樂齡數碼共融計劃」感到相當高興。

▲ Cindy指近年老友記開始或多了使用智能手機或應用程式，但長者使用時經常會遇到不同程度上的障礙。(彭大偉攝)

向參加者提供現金券

「樂齡數碼共融計劃」工作坊為時兩個半小時，會先派出義工團隊到聖雅各福群會各區中心，成員包括戶戶送的營運團隊、外送員以及其家屬。Greg指︰「團隊到達中心後，會先教老友記使用應用程式在中心附近的商店落單，外賣平台會向參加者提供200元現金卷，即場購物落單，活動結束前，定單都會全部送達，讓一眾老友記能夠滿載而歸。」

Greg又透露未有刻意為今次活動改動外賣應用程式︰「因為我們設計的落單流程已盡量簡化。」Cindy補充指，除了應用程式，工作坊又會教老友記使用「Charity Today」的應用程式。「這個應用程式可讓老友記搜尋、申請以及以電子支付工具收取津貼，主要會教他們搜尋不同適合自己的援助計劃，如何申請不同資助等。」總括而言，所有與老友記有關的福利都會以電子版，即「Charity Today」應用程式內能夠接觸、查詢並申請得到，非常方便。

從工作坊中獲滿足感

劉女士和張女士是其中兩位參與「樂齡數碼共融計劃」的老友記，兩人都認為手機工作坊對於她們的生活帶來了改變。以往劉女士不太了解智能手機如何操作，認為使用上相對複雜，因而甚少接觸外賣應用程式。她希望透過參與工作坊，學會如何使用智能手機。「平時看到其他人使用智能手機很方便，我都想嘗試使用。」她認為工作坊既是免費又有專人教導，是一個學習使用智能手機和應用程式的好機會。

▲ 戶戶送亞洲區企業事務部主管關景耀（Greg），聖雅各福群會「Charity Today」項目經理曾詠珊（Cindy）日前接受訪問分享「樂齡數碼共融計劃」的理念和細節。(彭大偉攝)

而張女士則認為工作坊令她感到相當難忘︰「我們每人都會獲得200元現金券，要精密計算一下，如何讓總單額不超出200元，最後與義工們的共同努力下，終成功讓總額到$199.5，讓我感到相當滿足！」她補充︰「過程中或會遇上不明白該如何操作等等的困難，但在義工耐心的教導下，慢慢就能夠學會。」此外，工作坊讓她對智能手機有更多的了解，最近更透過工作坊中學會如何使用其他應用程式，並認為相當實用。

將舉辦不同服務社會計劃

「樂齡數碼共融計劃」的反應相當正面，Cindy表示︰「頭兩場工作坊有逾40名老友記參與，即將舉辦的兩場預約亦已開始，報名情況都頗為熱烈。」

Greg就透露戶戶送將會持續舉辦支援社會各階層的計劃，短期內會繼續「樂齡數碼共融計劃」和「Charity Today」的籌款計劃。至於來年，則會跟聖雅各福群商討幫助其他社群的服務需要。

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