港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂　網民奇怪：可以拎咁大架上車？

▲ 一位女士把行李車推入港鐵車廂。

據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。

另外如有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，可以在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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▲ 有網民奇怪為何可以順利把行李車推入閘並入車廂。（取自「馬鞍山之友 2.0 」）

行李車推進港鐵車廂

在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」有人發文，上載一張照片，從相中所見在港鐵市區列車車廂內，有名女士推了1架行李車上車廂，而行李車上有2個行李篋和2大袋物件，甚為誇張。樓主寫道：「可以拎咁大架上車？」

網民紛紛留言，分別寫道：「奇怪係入閘嗰陣時、冇職員、冇閉路電視、仲落到地鐵車廂、咁都冇人阻止」、「『小兒科』忍受吓啦」、「可能佢以為係機場快綫」，甚至有人開玩笑指。「𠵱家捉坐霸王車同坐頭等車廂緊要啲」。

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