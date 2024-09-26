  • 31°C
香港時間：2024926日 (四) 18:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂　網民奇怪：可以拎咁大架上車？

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一位女士把行李車推入港鐵車廂。

據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。

另外如有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，可以在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O

有網民奇怪為何可以順利把行李車推入閘並入車廂。（取自「馬鞍山之友 2.0 」）

行李車推進港鐵車廂

在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」有人發文，上載一張照片，從相中所見在港鐵市區列車車廂內，有名女士推了1架行李車上車廂，而行李車上有2個行李篋和2大袋物件，甚為誇張。樓主寫道：「可以拎咁大架上車？」

網民紛紛留言，分別寫道：「奇怪係入閘嗰陣時、冇職員、冇閉路電視、仲落到地鐵車廂、咁都冇人阻止」、「『小兒科』忍受吓啦」、「可能佢以為係機場快綫」，甚至有人開玩笑指。「𠵱家捉坐霸王車同坐頭等車廂緊要啲」。

東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人

疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O

福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人

最新影片推介：余安安專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O
11:29 2024/09/25
疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O
東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人
11:02 2024/09/02
東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人
東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元
11:07 2024/09/03
東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元

你可能感興趣

疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O
11:29 2024/09/25
疑內地女乘港鐵坐在車門前玩手機　阻礙乘客出入遭大叔出招K.O
東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人
11:02 2024/09/02
東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人
東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元
11:07 2024/09/03
東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元
網絡熱話 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
天價電費｜港男收逾$9000天價電費單　懷疑被偷電真相揭1電器惹禍
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍
香港迪士尼加價｜迪士尼門票最貴直逼千元　長者年票最多飊升3倍