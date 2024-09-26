港大校政│校委會通過任詠華、顏慶雲暫任副校長　張翔：任詠華將專注發展國際創新中心

香港大學公布校務委員會於周二（9月24日）會議通過兩項任命：化學系講座教授任詠華將暫任副校長（國際創新中心），工程學院教授顏慶雲將暫任副校長（環球事務）。副校長（國際創新中心）為新開設的職位，任詠華的任期將持續至校委會另行決定。顏慶雲的任期將於2025年2月28日完結。

香港大學校長張翔周三(25日)向教職員發信，指化學系講座教授任詠華獲委任為負責「國際創新中心」的暫任副校長，而工程學院講座教授顏慶雲將擔任負責環球事務的暫任副校長。校委會已通過相關決定。張翔校長在信中提到，負責國際創新中心的副校長屬新設職位，任詠華教授將專注於籌備和發展香港首個跨學科的深科技研究設施，而顏慶雲教授將負責加強大學的國際網絡，期待透過團隊帶領大學取得更大的成就。

香港大學學生會亦在社交網站引述校長張翔在發給教職員的電郵公告，指任將專注籌備國際創新中心。根據校方資料，該科研設施選址薄扶林，現仍屬初步規劃。任詠華為中國科學院院士及粵港澳大灣區院士聯盟發起人之一，於2021年8月至2022年11月暫任理學院院長。

▲ 香港大學學生會學苑即時新聞圖片

校委會早前曾於5月一場會議通過八項副校長任命，任詠華當時獲任暫任首席副校長，顏慶雲當時獲任暫任副校長（學術發展）。其後，任命程序引起爭議，政府成立調研小組介入；校委會於9月3日會議全面接納調研小組之建議，任詠華及顏慶雲當時未獲任命任何大學主管人員職位，惟會議摘要指校方將考慮任命兩人暫任其他懸空的副校長職位。

副校長（環球事務）一職近年懸空。校委會 5 月的會議中，副校長（學術發展）宮鵬被調職至副校長（環球事務）。校委會於9月3日會議中將宮鵬調回原職；有報導指宮鵬基於合約原因獲政府調研小組建議復職。

另外，校委會於5月會議另新開設副校長（健康）及副校長（商業事務）兩個職位。調研小組介入後，校委會續暫任劉澤星為副校長（健康）；而原獲暫任副校長（商業事務）的蔡洪濱則因個人原因不出任。

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