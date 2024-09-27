長壽秘訣｜心跳愈慢愈長壽　研究：每分鐘心跳少過這次數延壽9年【醫生教8招降心跳】

▲ 醫生教8招降心跳助延壽。

【心跳／心臟病／護心／長壽／飲食／運動／三高】心跳慢的人可能更長壽！談及心臟病誘因，很多人都會馬上聯想到三高問題，但其實暗藏「第四高」——心跳。有研究指出，心率越低的人更長壽，其指標是以計算每分鐘的心跳次數為依歸。對此，台灣有醫生建議8招減緩心跳，指出除情緒因素之外，飲食作息同樣會在無形中加快心跳，威脅健康。

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長壽秘密｜長壽指標：每分鐘心跳<６０次

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出心跳快慢與壽命息息相關，一般成年人在靜止的情況下，每分鐘心跳約60至100次。在動物界中觀察到，心跳慢的物種，壽命相對較長。黃軒醫生引用一項巴黎研究，指出每分鐘心跳 多於90次 的人士，平均壽命為70.27歲；而每分鐘心跳 少於60次 的人士，平均壽命竟然增加9年至79.3歲。

長壽秘密｜每分鐘心跳多10次 死亡風險恐增高達25%

研究團隊更發現，每當心跳增加10下，死亡風險平均增加25%。另有佛萊明漢研究亦指出，女性一般比男性長壽5年，而每當心跳增加10次，男士的死亡率風險增加9%至19%；女士則增加4%至15%。

長壽秘密｜8招降低心跳延壽

對此，黃軒醫生得出結論，指出降低靜止心率是長壽其中一個關鍵，建議以下8招降低心跳延壽：

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長壽秘密｜18款食物護心血管防失智

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長壽秘密｜護心食物清單

台灣心臟內科醫生陳冠任曾在《健康我+1》中分享病例公開護心食物清單，建議有幾類食物可以多吃：

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