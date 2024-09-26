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中大校長遴選｜盧煜明：做事放中大第一位非個人榮辱　交流會稱正常學術研究觸碰「紅線」機會低

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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唯一推薦人選盧煜明見師生校友。 (劉國勳FB圖片)

中文大學校長唯一候選人盧煜明今日（26日）分別會見中大校董、師生及校友，期間盧煜明向學生表示，會在守法的前提下捍衛學術自由，並相信在正常學術探討下觸碰到法律「紅線」的機會低。至於如何避免中大管理層與校董會之間出現混亂，盧煜明稱他做事會「放中大第一位」，而非個人榮辱。

中大今安排盧煜明分3場會見學生、教職員及校友。據了解，盧煜明在會見學生時形容，學術自由是神聖的事情，他會在守法的大前提下捍衛學術自由。對於學生問及若有師生被舉報違反港區國安法，校方會如何處理，盧煜明稱，無論科研或研究均講求合法，「我相信如果係一個正常學術探討，touch到法律紅線嘅機會係低嘅。」

期間有多名學生關注有學者因觸碰「紅線」而遭解僱，以及有新傳系學生指有教師因政治原因而未能繼續任教等，盧煜明稱每個個案細節不同，故不便評論，僅稱中大有既定人事程序處理。

有學生問及中大出入管制措施會否取消，有教職員甚至認為該措施會影響到學術自由。盧煜明回應時說，未曾聽過訪客因相關措施而不到中大找他，認為在大學不能「自出自入」與學術自由未必有直接關係，並指本港部分大學仍維持同類措施，中大有機制每隔一段時間再檢視，並說下次會再仔細檢視。

此外，多名學生關注目前中大教務會的民選學院學生代表成員出缺，影響到最近的中大政政系合併缺乏諮詢，盧煜明表示，相關問題根源是現時沒有中大學生會，「如果有再開返學生，就會順理成章做返出嚟」，他指中大對於重建學生會取態是支持，但須根據社團條例註冊，學生會憲章內容亦有要求，學生事務處正與學生進行溝通。他又承諾上任後會與師生多交流。

另外，盧煜明今日亦與中大校董會成員見面。中大校董兼立法會議員鄧家彪表示，他在會面期間問及對方未來如何加強中大開放透明及問責性，他引述盧煜明回應稱，在過去多年中大生涯看到大學需改善之處，並明白中大校政有需要改善。鄧家彪形容對方是頂流科學家，過往亦有帶領教研團隊連接世界，幫助香港科技發展，對他感到有信心。

中大校董會明早將舉行特別會議，討論盧煜明的任命，倘獲四分之三校董成員支持便會通過任命，接替明年1月提早卸任的中大校長段崇智。

中大校董兼立法會議員劉國勳在社交網站袩文表示，盧煜明在交流會上介紹了自己的願景和未來工作計劃，並解答問題，與各人衷誠交流。劉國勳指，盧煜明加入中大27年，了解中大的發展及存在的挑戰，有信心以他的教學經驗、能力，對中大的熱誠及在科研的成就，可以帶領中大重新出發以及改革，讓中大在不同範疇繼續進步，貢獻國家和香港。

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