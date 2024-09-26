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HOKA飛越大嶼11月重返香港　全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場

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HOKA飛越大嶼11月重返香港，全新一代越野跑鞋 Tecton X3 登場。

HOKA UTMB Mont-Blanc 2024（環勃朗峰超級越野耐力賽），已於早前在霞慕尼（Chamonix）圓滿結束。這項雲集世界各地運動員，在白朗峰的壯麗風景中挑戰極限的賽事，一向是越野耐力界的盛事。雖然賽事已完結，但為讓世界各地更多人感受越野跑的樂趣，HOKA鼓勵跑步愛好者一同參與 2024 年 11 月8 日至 11 日舉行的 UTMB®賽事系列—飛越大嶼 by UTMB，在香港大嶼山挑戰為期三天的跑步歷險旅程。

飛越大嶼設有 25 公里、50 公里、100 公里以及 120 公里組別，邀請不同技術水平的跑手參加，暫時遠離遠離香港的繁華都市以及摩天大樓，重新與大片翠綠的山巒和蜿蜒伸展的海岸線接觸，遠眺城市景觀和散布海灣上的島嶼。 當中 120 公里的超長挑戰賽中，跑手將穿梭大澳漁村、莊嚴的天壇大佛等標誌性地標，還可探索島上兩個郊野公園，欣賞香港蜿蜒起伏的山勢。

環勃朗峰超級越野耐力賽，雲集世界各地運動員，是體育界盛事。

HOKA UTMB Mont-Blanc 2024的賽事，人稱「怪獸」的HOKA香港運動員曾福祥，於今年首次參加 CCC 101 公里賽事，以 13 小時 23 分鐘 4 秒的成績完成，在男子 20-34 歲年齡組別中排名第 60 位。

盡管他在比賽中膝蓋受傷，但仍忍痛完成了這項充滿挑戰的賽事，在參與 CCC 賽事的香港男子選手中獲得第3名的榮譽。他在整個比賽過程中都穿着 HOKA 最新的高性能越野跑鞋 Tecton X 3 和其他 HOKA 越野跑裝備。

運動員在白朗峰的壯麗風景中挑戰極限，賞心悅目。

為迎接 UTMB Mont-Blanc 2024，HOKA 同時推出全新一代越野賽道王者 Tecton X 3。採用翼狀平行碳纖維板、雙層 PEBA 泡棉中底及針織襪靴設計，Tecton X 3 代表了越野鞋創新的巔峰。

HOKA 同時推出全新一代越野賽道王者 Tecton X 3。

無論是崎嶇山間小徑，或是講求速度的賽道，Tecton X 3 在各個賽事環境中的表現都令人刮目相看，讓跑者可以輕鬆應對任何山徑地形。

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