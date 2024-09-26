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靚媽精明眼｜馬拉松 x GEOX開倉$100起　低至2折入手Nike/Adidas/The North Face運動服

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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馬拉松 x GEOX開倉低至 2 折，Nike、Adidas、The North Face、Asics激減 $100起 。

【馬拉松/海港城展銷集/GEOX/開倉優惠/運動服飾/泳衣/波鞋】尖沙咀海港城展銷集一連6日舉辦馬拉松與GEOX開倉優惠！場內有大量名牌運動服飾、波鞋及便服的價格低至2折，品牌包括Nike、Adidas、Reebok、New Balance和Columbia等多個知名品牌，無論是運動愛好者還是追求時尚的消費者，都能在這裡找到心儀的商品。

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靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

馬拉松開倉優惠｜額外折扣優惠

海港城展銷集開倉由即日至10月1日，於尖沙咀九倉電訊中心5樓舉行。這次促銷中，名牌運動服飾、波鞋及便服的價格低至 2 折，當中Nike、Adidas、New Balance、The North Face、Asics等品牌的T-shirt、背心、衛衣由$150起；馬拉松服飾則$250起。不論大人或小朋友，鞋款由$70至$300不等，部份更是斷碼貨款，購買2件可享有額外9折優惠，購買3件則可享有額外8折，的確一次難得的購物良機。

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GEOX開倉優惠｜男女裝皮鞋$500起

除了馬拉松的精選商品，GEOX的開倉也提供了低至4折的驚人優惠，男裝皮鞋由$500-$1200不等，女裝返工鞋到皮靴由$750-$1200不等，消費者購物滿$1,500可減$200，滿$1,800更可減$300，為顧客帶來更多的購物優惠。

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靚媽精明眼｜Le Creuset開倉近千款貨品低至3折　首日自選2個時段進場可獲折扣券

馬拉松開倉優惠｜夏日玩水之選

馬拉松開倉的商品種類繁多，包括波鞋、運動及休閒服飾、運動用品等，甚至還有Arena和Speedo的游泳產品，買三送一優惠包括女裝泳衣、男裝沙灘褲、泳褲及防曬衣等，均以$200價格出售，童裝泳衣則僅需$150，讓家庭購物更加划算。

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馬拉松 x GEOX開倉詳情如下：

海港城展銷集（馬拉松運動服及GEOX開倉）

日期：即日至10月1日

時間：11am-9pm (即日至9月30日)、11am-7pm (10月1日)

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

靚媽精明眼｜消委會測試25款易潔鑊　7款高分抵用之選最平$70媲美Le Creuset

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