飲食攻略｜全港70萬人患糖尿病　研究揭1類茶有助控血糖　抗炎護心4類人需慎飲

▲ 美國一項聯合研究發現1類茶有助控制血糖，且有抗炎護心的功效。

【糖尿病／高血糖／研究／康普茶／發酵／降血糖／抗炎／護心】根據政府智友站資料，本港目前有約70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每十名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。不少人都為如何降血糖而感到苦惱，有美國研究就顯示，持續飲用1類茶除了能降低血糖水平，更有抗炎及護心的功效，不過就有4類人不適合飲用，記得留意。

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美國喬治城大學、內布拉斯加大學林肯分校及非營利組織 MedStar Health於2023年在《Frontiers in Nutrition》發表一份聯合研究報告，分析康普茶（Kombucha）對血糖控制的作用。

研究團隊將12名患有2型糖尿病的參與者分成2組，其中一組連續4周每天飲用約240毫升的康普茶，另一組則飲用相同分量的安慰劑，停飲2個月後交換飲品再持續4周。結果顯示，連續4周飲用康普茶能讓參與者的平均空腹血糖水平從164mg/dL降至116mg/dL，而安慰劑雖然亦有降血糖的效果，但就不及前者顯著，並不具有統計意義。根據美國糖尿病協會的指引，空腹血糖水平應在70至130mg/dL之間。

為何飲用康普茶能夠降血糖？研究人員就發現，康普茶的三個關鍵成分乳酸菌、醋酸菌以及酵母能有效延緩2型糖尿病患者的胃排空，並降低他們的空腹血糖水準。研究作者之一、喬治城大學醫學院及健康學院教授Dan Merenstein博士就表示：「過往有一些利用囓齒動物的研究顯示出康普茶的功效，亦有一項針對非糖尿病患者的小型研究表明康普茶具有降血糖的功效，但據我們所知，這次研究是第一個檢驗康普茶對糖尿病患者影響的臨床實驗。」他指出未來仍需要進行許多相關研究，但就對康普茶的功效持樂觀態度。

飲食攻略｜甚麼是康普茶？

康普茶實際上源自中國，大約在公元前200年便已出現。它並非茶葉種類，而是一種經過發酵製成的飲品；製作者可任意選擇自己喜歡的茶葉作為基底，例如綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶等，之後再加入水、糖及紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質），將所有材料混合後，紅茶菌便會以水和糖為養分產生發酵作用，最終變成帶有獨特酸甜口味的康普茶。

飲食攻略｜康普茶4大功效

康普茶對身體有不少益處，以下為它的4大功效：

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飲食攻略｜4類人需慎飲

康普茶雖然健康，但並非人人都適合飲用，以下4類人士就需要格外注意。

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此外，凡事不宜過量，飲用過多康普茶亦有機會對身體造成損害。美國疾病控制及預防中心（CDC）就曾表示，雖然無法確定乳酸中毒和康普茶有因果關係，不過保險起見，建議市民每天不要喝超過120毫升；如果因其他疾病正在服用藥物，更要小心可能出現交互作用，建議在飲用康普茶之前諮詢醫生的意見。

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