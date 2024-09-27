雅士圖國際幼稚園暨幼兒園 學習從此不一樣　學習思維Level Up!  1對1升學規劃　無縫銜接一線直資私立小學

幼稚園是小孩子人生的第一所學校，每年無數家長為了子女入學問題費煞思量。而近年在家長群討論極高的雅士圖國際幼稚園暨幼兒園以雙語教學及優秀的升小成績見稱，吸引大量家長報讀。雅士圖開校至今引入跨學科探究IB課程，講求探究式愉快學習，為學生精心安排連串好玩體驗學習活動，奠定升讀一線直資私立小學基礎。

雅士圖胡善盈校監解釋：「我們無法預計未來的世界，尤其是 AI發展一日千里，孩子們真的可以單靠背誦學科知識解決真實世界的問題嗎？答案是不能的。雅士圖的課程重點培養學生靈活的思維模式，以好玩體驗學習活動引發學生學習興趣，讓他們為興趣而學，把學到的知識融會貫通，套用在不同的挑戰和問題上。」



學習 • 從此變得不一樣 學習思維Level Up!



雅士圖著重學生思考和探索的空間，認為學習應從興趣出發，所以學校在課程設計上，希望能夠引導學生自行探究學習，增加他們的學習動機。如在認識動物的主題中，學校與URBAN CAFÉ合辦「貓咪小店長一日體驗企劃」，學生在擔當貓咪小店長時，除了需要穿着貓店長服裝、幫忙餵食貓咪、替貓咪梳毛外，老師們更會不時會提出問題考考「小店長」，引發學生思考，把在課堂學到的知識融會貫通，靈活運用。

雅士圖帶領參與的學習體驗活動多不勝數，安排不同年級學生前往餐廳、書店、髮型屋、服裝店等進行真實學習體驗，透過趣味性的職業體驗學習，發掘學生的興趣和優勢。過程中，發揮想象力、創造力去完成小任務，鍛鍊學生的思維和解難能力呢！

沉浸式英語教學 要讓學生肯說、會用！



隨著網路媒介越多，我們有很多不同的方式搜尋資訊，甚至有些人認為：網上都查得到，為何要讀書？而事實上，擁有良好語文能力的人才能真正擷取和辨別資訊的真偽，做到自主學習，掌握知識。因此，雅士圖著重學生的語言學習，致力為學生提供多聽多說的優質語境。學校設有兩種學制，分別為2至6歲孩童提供兩文三語課程（英語、普通話、粵語）及國際班（英語、普通話），每一班均設英語外籍老師或專業中文及普通話老師，中英語課時各佔一半。而為幫助學生提升英語學習效能，加強學生的互動，除班主任外，學校更特別增設每班人手協助學生小組學習，引入小組討論和匯報的教學方式，培養學生自信與言語表達。

多元智能課程 發展天賦快樂X自信X成長



雅士圖相信每個學生都有自己的天賦和潛能，有強項亦有弱項。學校於上年度開始，在下午班課堂加長每日課時，增設多元智能課，安排逾 20 個特色小組活動供學生參與，從而發掘他們潛能和專長，例如啟發肢體動感智能的劍擊、跆拳道班；發展人際溝通智能的團隊活動，如合唱團、童軍快樂小蜜蜂、團隊協作班；培養視覺空間智能的創意藝術班；啟發邏輯數學智能的數學推理課程；另外，語文智能則設有中文聆聽技巧班、普通話朗誦訓練。而透過多元智能課，同學可以進一步發掘自己的長處潛能，在不同的學術和體藝比賽中獲得亮麗佳績。

不一樣的舞台 為學生創造不一樣的成就



孩子是透過經驗去學習和理解事物，而非只用概念或言語來學習。雅士圖為學生安排各類型活動和表演機會，如：電視台、利東街、青衣城、工展會等，讓學生獲得寶貴的學習經驗，在大大小小「舞台」上以自信展現自我。

另外，雅士圖每年舉辦Talent Show，學生們表演唱歌、樂器彈奏、魔術表演、勁歌熱舞等，充滿信心展示學習成果。

1對1升學規劃 無縫銜接一線直資私立小學



胡善盈校監除了是資優教育和IB專家外，每年亦親身探訪不同的小學校長，在其Facebook專頁「校監隨筆」為家長分享一手資訊和育兒心得，多年來累積不少讀者。一些熱門直資英文小學如聖方濟各英文小學、優才等也會為雅士圖家長安排學校簡介會。胡校監亦會定期與各友校校長進行訪談，讓家長從多方面認識小學。

同時，學校特設1對1升小輔導組及免費升小面試班，針對應考學校的面試模式和學生的學習步伐進行調整及配合，個別指導本校學生，提升自信心、面試禮儀、個人應對技巧和學術水平等。胡校監除了會針對學生性格分享選校建議，向家長提供最有效的意見為面試作出全面的準備外，更特別為家長安排一個手機應用程式，提醒家長有關不同小學簡介會、截止報名日期、面試日等重要資訊，另外學校更設有一個資料庫備有不同學校收生準則、教學特色、面試問題等重要資訊。

雅士圖從學生入學開始，精心編制全面課程，因材施教每個學生在學術、學生心理思維等發展。 以上屆高班學生為例，各大直資私校大概於8至10月份舉行面試， 大概12月份已喜訊連連! 雅士圖學生已經陸續收到拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖保羅書院小學、優才(楊殷有娣)書院小學部、聖方濟各英文小學、啟基學校、聖瑪加利男女英文中小學、培僑書院、香港培道小學等多間優秀直資私立小學的錄取通知。

過往學生成功叩門的小學亦有包括聖方濟各英文小學、聖若瑟英文小學、民生書院小學、真光小學、聖瑪加利男女英文中小學等，學生升小成績令人滿意。加上學生英語能力優秀，絕大部分學生每年都能夠成功銜接優質直資私校及國際學校。

Aristle International Kindergarten and Nursery

2025-2026 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2024-2025 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2023-2024 小一升學結果： https://www.aik.edu.hk/apply-online

「校監隨筆」網誌：https://www.facebook.com/mswuschool

校園參觀：WhatsApp 6689 6165

學校電話：2323 2982

學校地址：九龍太子大埔道22及26號翠峰28地下及1樓 （彌敦道與界限街交界）

學校現有校車線：深井荃灣青衣線／長沙灣荔枝角線／荔景葵涌大窩口線／油尖旺大角咀線／何文田紅磡土瓜灣線／ 石硤尾九龍塘畢架山線／九龍城油塘東九龍線／將軍澳線／大圍沙田馬鞍山線