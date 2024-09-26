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降膽固醇︱4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

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4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂

【降膽固醇/降血脂/早餐/中風/都市病/營養師】都市人經常飲食不節，容易有膽固醇超標問題，長期下去恐會導致中風。有台灣營養師指出，高膽固醇類型主要有4種，皆因日常飲食習慣不良所造成；想要降低膽固醇甚至改善血脂，就要吃對食物，因此向大家推介早餐食物及飲料，都是公認的降膽固醇好物。

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Sick問識答
Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁發文，指出高膽固醇類型主要分為4種：

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推介早餐食物降膽固醇改善血脂

如何能降膽固醇？李婉萍續指，其實有3招飲食手段能夠幫助降低膽固醇：首要是「吃對蛋白質」、其次「吃對早餐和點心」、最後要「喝對飲料」：

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相關文章：

膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋　膽固醇指數現驚人結果

逾5成港人膽固醇高恐中風

事實上，香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，顯示膽固醇問題在本港亦頗為普遍。

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾提醒，膽固醇高的患者，若不積極改變生活習慣及營養攝取，只會令動脈硬化情況越見嚴重，甚至引發心臟病或中風等問題。

同場加映：11種食物降低膽固醇

除了李婉萍營養師推介的食物及飲品，哈佛醫學院亦曾於2021年發佈，有11種食物可以幫助降低膽固醇。

哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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