PolyU SPEED開辦三大全新碩士課程　培育高端人才　應對市場殷切需求

置身於競爭激烈的時代下,科技迅速發展及市場需求不斷改變,持續進修才能保持競爭力,應對未來各項挑戰。一直致力培育高端人才的香港理工大學專業進修學院(PolyU SPEED),針對市場需求及未來趨勢,推出三項全新碩士課程,包括:智慧工程及建築理學碩士*、醫療服務管理理學碩士*及綠色商業管理理學碩士*,現正接受申請,將於2025年1月開課。課程採取靈活的學習模式,提供全日制及兼讀制,學生可在一至兩年畢業,可獲全球百強大學PolyU頒授碩士學位。

隨着本港的教育水平提高,越來越多人擁有大學學歷,若想擁有更好的職業生涯,增值自己是最佳方法。PolyU SPEED院長陳繼宇博士,MH,太平紳士表示:「大學生畢業後即時進修成為趨勢,在職人士亦為了有更好的前途而持續汲取最新知識,而且市場對智慧工程、醫療行政及綠色商業的專業人才需求極大,所以我們開辦這些領域的碩士課程,培育未來領袖專才。」三項課程都是現時市場最炙手可熱的科目,緊貼市場需求,陳博士提醒,有意報讀人士必須經過面試篩選,「我們好重視面試,了解申請者是否真正有興趣及有意在相關領域發展,會選擇有領導潛質的人士,因為課程宗旨是培養管理人才。」PolyU SPEED會繼續以培育專才為目標,未來會開辦更多高端的碩士課程,例如人工智能及生成式人工智能相關內容。

▲ PolyU SPEED院長陳繼宇博士,MH,太平紳士

智慧工程及建築理學碩士 尖端技能拓展智慧城市

政府近年大力打造香港成為智慧城市,推動數碼基建項目,進一步加快智慧工程技術的發展,帶動市場對相關人才的需求。為解決市場需求及應對未來城市發展,PolyU SPEED開設智慧工程及建築理學碩士課程,提供多元培訓及資源,協助學生掌握最新智慧建築、數據分析和先進工程等技術,培育新一代領袖人才,引領行業創新發展。

核心課程內容包括建築資訊模型(BIM)、Web 3.0技術、環境評估與控制及智慧建築等,並提供跨學科選修科目,何如清潔能源與智能電網、綠色科技,以及智能電力分配系統等新興技術的應用。為讓學生掌握行業最新趨勢,課程更會安排企業參觀,亦會邀請業界專家、管理層分享經驗,讓學生可以將理論與實踐融會貫通。畢業生就業前路光明,可在不同領域擔任高級職位,包括政府部門、工程顧問公司、建築承建商及國際工程企業等。除持有工程、科學或科技相關的學士學位的人士外,亦會考慮未持有學士學位,但具備其他相關學歷或合適工作經驗的申請人。

課程統籌周振邦博士表示,「現時相關人才不足,行業求才若渴,智慧工程及建築所需的技術、思維和設備等,與傳統截然不同,現時行業採用新興技術如『組裝合成』建築法(MiC)、建築機械人技術、BIM、綠色建築等,均是過去沒有的。我們的課程相對獨特,涵蓋廣泛,學生畢業後可在工程規劃與設計、系統維護、項目管理及創新與研究等不同範疇擔任高級職位。」

▲ PolyU SPEED智慧工程及建築理學碩士課程統籌周振邦博士

醫療服務管理理學碩士 知識與管理才能兼備

全球面對人口高齡化及慢性疾病普遍的壓力,一場新冠肺炎疫情,更對全球的醫療系統帶來巨大挑戰,隨着醫療科技與法規不斷變化,為確保能提供最適切的醫療服務,醫療行政管理人員有着關鍵作用。為應對現今複雜多變的醫療保健環境,PolyU SPEED的醫療服務管理學碩士,旨在培育具備最新醫療服務專業知識、技能及管理才能的領導人才,提升醫療管理人員的水平,創建可持續的醫療系統。

課程最大特色是具前瞻性,課程統籌方玉輝醫生表示,「在設計課程上,有些必修科目比較獨特,如Healthcare Economics(醫療經濟學),醫療服務與商界不同,不能用一般經濟學思維,要用以人為本的角度去營運;而且醫療服務的管理人員要秉持高度道德規範,醫療設施對病人安全尤為重要,所以有兩科Laws and Ethics in Healthcare(醫療法律與道德)、Healthcare Facility and Operations Management(醫療設施管理)。選修科有室內環境質素、智慧建築及醫療ESG等,增強學生跨領域思維,同時緊貼市場趨勢。」

課堂以外,會安排機構參觀及實踐機會,並邀請行業前綫人員及管理層分享經驗,讓學生掌握行業趨勢及實用技巧。畢業後可在公私營醫院及醫療機構擔任高級職位,為行業培訓人才。方醫生寄語有意報讀人士,「一定要對醫療服務有興趣,因為行業面對的是生命與健康,另外要持開放態度,努力拓展人脈網絡。」

▲ PolyU SPEED醫療服務管理理學碩士課程統籌方玉輝醫生

綠色商業管理理學碩士 早着先機掌握永續未來

永續發展與環境、社會及管治(ESG)已是全球的重要議題,更成為全球企業及投資者在決策中不可或缺的元素。政府近年積極推動香港成為綠色金融中心,以2050年實現碳中和為目標;各機構需要在長遠目標中加入綠色策略,從事管理工作的專業人士必須具備有關知識、技能及思維,然而這領域的人才短缺。有見及此,PolyU SPEED開辦綠色商業管理理學碩士,擴大本地綠色及可持續商業管理的人才儲備。

課程特色為協助學生掌握綠色管理專業技能,內容涵蓋ESG管理、綠色金融、供應鏈管理、永續旅遊及營銷等,旨在培育具備永續發展、ESG專業知識的人才,亦為中層管理人員提供專業綠色商業知識和技能,以解決各行業的綠色商業問題與挑戰。課程一大優勢是PolyU SPEED獲研究資助局撥款設立綠色商業研究中心(RCGB),研究成果不但與全球學者共享,更能為學生提供優質教學與強大支援。

課程統籌林玉秋博士指出,無論本地、國際企業或上市公司,對具備永續發展、ESG合規和報告方面的專業知識的人才需求大為增加,「全球的未來趨勢,對具備綠色企業管理知識的人才需求大幅增加,無論政府機構、商界企業或是NGO都需要相關的專業人才。學生畢業後不乏發展機會,可以擔任管理職位,例如ESG分析師、企業傳播與ESG經理、永續發展經理、行銷經理、供應鏈經理等。」

▲ PolyU SPEED綠色商業管理理學碩士課程統籌林玉秋博士

