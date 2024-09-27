升學就業｜12份最新政府筍工推介　統計處訪問員DSE畢業+零經驗月薪近21K

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【政府工/政府職位空缺/公務員/非公務員/筍工/招聘】政府工一向被視為「鐵飯碗」，每次開放職位招聘，都會吸引不少大學生或打工仔申請。TOPick整合12份最新政府筍工，包括公務員及非公務員職位，當中政府統計處聘請訪問員，入職門檻低，月薪達20,770元。

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【公務員職位空缺】

政府工｜商務及經濟發展局 二級助理貿易主任

月薪：33,405元至61,865元

截止申請日期：04/10/2024 23:59:00

職責：

二級助理貿易主任的主要職責為協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；協助管理工商業簽證管制事宜；協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務；協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜；以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援。他們或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；或協助貿易洽談工作。他們或會獲委任為委員會秘書。

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜政府飛行服務隊 見習機師

月薪：30,325元至34,585元

截止申請日期：10/10/2024 23:59:00

職責：

(1) 協助控制預算；

(2) 檢視財務紀錄；

(3) 檢視與會計相關的系統和電子支付選擇；

(4) 審計非政府基金的財務帳目；以及

(5) 執行獲指派的其他職務。

入職條件：

(a)(i) 在香港中學文憑考試有五科包括英國語文科成績達第3級(或同等程度)或以上，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考有兩科高級程度科目成績達E級或以上，以及在香港中學會考另外三科成績達第3級/ C級或以上，其中包括英國語文科，或具備同等學歷；

(b) 按照國際民用航空組織的標準，通過體格檢驗，並具有良好視力；

(c) 通過機師技術筆試及機師能力傾向測驗;

(d) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考試成績達第 3 級或以上，或具備同等成績；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜香港天文台 學術主任

月薪：33,405元至61,865元

截止申請日期：04/10/2024 23:59:00

職責：

學術主任主要負責天氣預測，航空氣象服務、輻射監測、並從事氣候學、海洋物理、地球物理、授時服務、資料處理及資訊科技工作。

學術主任在試用或試任期間可能須接受有關氣象方面的專業培訓。他/她也可能須隨時候召、輪班、在正常辦公時間以外或惡劣天氣情況下工作，或在戶外執行職務。

入職條件：

(a) 持有香港一所大學頒授的物理、數學、氣象學、電腦科學、核子科學、電子工程學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試，兩張語文試卷中文運用和英文運用中取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜教育局 助理教育主任(行政)

月薪：47,010元至81,510元

截止申請日期：27/09/2024 23:59:00

職責：

(a) 協助進行教育研究、檢討及規劃工作；以及

(b) 藉下述工作協助落實教育政策—

(i) 支援學校行政工作，並進行諮詢探訪及視學；

(ii) 管理各項建校計劃和學校改善計劃；

(iii) 處理學校註冊申請；

(iv) 處理有關教師／教育專業人員的註冊、培訓及發展事宜；

(v) 分配學校學位；以及

(vi) 發展及更新教育資訊系統。

入職條件：

(a) 持有香港頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)(i) 持有由香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或

(ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得學士學位後具備三年相關的工作經驗；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜香港警務處 警察二級翻譯主任

月薪：26,590元至47,010元

截止申請日期：04/10/2024 23:59:00

職責：

警察二級翻譯主任主要負責在警署、刑事辦公室或其他警隊單位／組別擔任翻譯、傳譯及擬備控罪書工作。

入職條件：

(a)(I)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(I)(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；並具備三年翻譯及傳譯或經常講寫英語的工作經驗；或

(a)(II) 持有香港其中一所理工學院／理工大學頒發的翻譯／傳譯高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的中國語文／英國語文文憑，或具同等學歷；或

(a)(III) 持有香港高等院校頒發並獲認可的翻譯／傳譯或中國語文／英國語文副學士學位，或具同等學歷；

(b) 英文打字速度每分鐘達30字；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；及能操流利普通話（能通過部門主持的普通話考試）；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

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【非公務員職位空缺】

政府工｜漁農自然護理署 合約工程監工

月薪：25,110元

截止申請日期：04/10/2024 11:00:00

職責：

合約工程監工主要負責監督由承建商及直屬員工所進行的土木工程及建築工程的建造和保養工作。

入職條件：

(a)(i)持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的建築工程學、土木工程學或建造工程學證書，或具同等學歷；或

(ii)具備五年擔任建築工程、土木工程或建造工程熟練工人的經驗；或

(iii)妥善完成認可的建築工程、土木工程或建造工程技術員學徒訓練；以及

(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜政府統計處 訪問員

月薪：20,770元

截止申請日期：03/10/2024 18:00:00

職責：

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級╱E 級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜教育局 行政經理 (EDB/KGE/320/24)

月薪：82,330元

截止申請日期：28/09/2024 18:00:00

職責：

(a) 對實施幼稚園政策有關幼稚園幼兒班(K1)收生提供行政的支援，包括處理註冊文件的申請、處理特殊申請個案、安排發送宣傳物品至有關部門等；

(b) 提供有關行政和執行上的支援，包括一般行政、人手分配、職員聘請、人力資源及督導、財務、物料供應及採購、宣傳、數據庫開發、檔案管理及安排辦公室等事宜；

(c) 聯繫政府的決策局／部門及相關機構，安排有關落實幼稚園教育政策的活動，如、探訪、簡報會及專題討論等；

(d) 協助就回應有關幼稚園教育的議題及查詢草擬相關概要及文件；以及

(e) 處理由上級指派的其他職務。

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於10年相關行政或秘書處的工作經驗；

(d) 具備香港特別行政區政府工作經驗者優先；

(e) 能有效地以中英文溝通；

(f) 處事盡責、積極主動及對工作有熱誠；以及

(g) 須品格良好。

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政府工｜機電工程署 管理支援主任

月薪：29,525元

截止申請日期：10/10/2024 23:59:00

職責：

(a)協助制訂策略宣傳計劃，以達到既定目標；

(b)協助推行宣傳活動，例如製作政府宣傳聲帶／短片、海報和刊物，以及在學校講座及其他座談會上演講；

(c)協助為技術研討會、會議、嘉年華會、展覽、策略工作坊等提供後勤支援；

(d)為進行宣傳和市場推廣活動，設立及管理數據庫；

(e)為項目規劃、採購和實施提供行政支援；

(f)為人力資源管理、招聘、晉升和人事等事宜提供管理和後勤支援；

(g)執行資源管理和行政工作，以及其他不時指派的職務；以及

(h)在有需要時不定時或輪班工作。

入職條件：

(a)持有學士學位，如為傳理學、市場學、人力資源管理學或相關科目的學位更佳；

(b)具備至少兩年工作經驗，如屬公共關係／公共資源管理／招聘的經驗則更佳；

(c)對辦公室自動化軟件應用系統（包括文字處理、試算表和演示軟件）具備實際的工作知識；以及

(d)在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2等級或以上成績，或具備同等成績。

詳情及網上申請：【公務員事務局網站】

政府工｜財政司司長辦公室 合約傭工

月薪：22,145元

截止申請日期：03/10/2024 23:59:00

職責：

(a) 在官邸執行各樣家務，包括:清潔、打掃地方、洗燙及烹調等工作；

(b) 在官邸及其他地方舉行宴會等活動時，負責相關的餐飲款待及準備工作；

(c) 協助安排保養、維修和更換家居物品及陳設；及

(d) 執行由上級所指派的工作。

入職條件：

(a) 具備至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務(如清潔打掃及洗燙)，預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗；

(b) 懂烹飪；

(c) 能操流利粵語、簡單英語和普通話；並能閱讀及書寫中文和簡單英文；以及

(d) 有禮貌及積極主動的工作態度。

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政府工｜消防處 合約會計主任（全職）

月薪：23,585元

截止申請日期：02/10/2024 23:59:00

職責：

(1) 協助控制預算；

(2) 檢視財務紀錄；

(3) 檢視與會計相關的系統和電子支付選擇；

(4) 審計非政府基金的財務帳目；以及

(5) 執行獲指派的其他職務。

入職條件：

(1) 持有香港任何一所大學頒發的會計學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備最少兩年審計或財務會計全職工作經驗；

(4) 熟悉一般電腦應用程式，包括MS Word和Excel；以及

(5) 為香港特別行政區永久性居民。

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政府工｜郵政署 屋宇裝備工程師

月薪：71,010元（年薪約850,000元，另加約滿酬金）

截止申請日期：07/10/2024 18:00:00

職責：

(1) 協助香港郵政的場地設計新的屋宇裝備裝置、訂定有關裝置的規格、監督其安裝工程並提供意見，改善和維修保養現有的屋宇裝備裝置；

(2) 採購和管理顧問協議、工程合約和定期合約；

(3) 監督和管理顧問公司、承建商和其他工程代理的表現；以及

(4) 督導工程和工地監督人員。

入職條件：

(1) 在1975年12月5日以後獲選為香港工程師學會(屋宇裝備、電機或機械界別)正式會員，或具備同等資格。申請人如在2024年10月7日或之前已報名參加認可專業機構的專業評核以獲取香港工程師學會法定會員資格(屋宇裝備、電機或機械界別)或同等資格，亦可提出申請。申請人必須在申請書內夾附報名參加上述專業評核的證明文件，否則其申請將不獲考慮。申請人如初步獲選，必須取得上述會員資格或同等資格，才會獲得取錄；

(2) 申請人若具備香港註冊專業工程師(屋宇裝備、電機或機械界別)資格，可獲優先考慮；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前為「E級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備良好的組織、分析、人際及項目策劃／項目管理技巧；以及

(6) 勤奮進取，並具備良好的分析和解難能力。

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