香港古蹟遊｜2024古蹟周遊樂10月展開　免費導賞團遊走11大法定古蹟+歷史建築

▲ 古蹟周遊樂2024於10月展開，公眾可免費參觀11大法定古蹟及歷史建築。

【香港法定古蹟/香港歷史建築/免費好去處/親子好去處/古蹟周遊樂2024】香港雖作為國際大都會，但也有不少別具特色的歷史建築，發展局文物保育專員辦事處將由10月1日起舉辦「2024古蹟周遊樂」，介紹11個法定樂法定古蹟及已獲評級歷史建築，包括聖士提反女子中學主樓、灣仔藝穗會、回教清真禮拜總堂、猶太教莉亞堂等，活動期間設有免費導賞團，讓市民更深入了解建築物的背後文化，想帶小朋友探索香港歷史建築，不妨報名參加活動！

古蹟周遊樂2024｜10月開展「古蹟周遊樂」 11個古蹟免費睇

由10月1日起，發展局文物保育專員辦事處舉辦「2024古蹟周遊樂」，介紹11個法定古蹟及已獲評級歷史建築，包括香港演藝學院伯大尼校園（伯大尼修院）、前法國外方傳道會大樓、回教清真禮拜總堂、聖士提反女子中學主樓；一級歷史建築：基督君王小堂（聖保祿修院）等，當中有部分建築平日不對外開放，大家可以藉此機會走進神秘歷史之地！

▲ 由10月1日起，發展局文物保育專員辦事處舉辦「2024古蹟周遊樂」，介紹11個法定古蹟及已獲評級歷史建築。（官方圖片）

另外，活動設有免費導賞團，部分歷史建築會於活動首日（10月1日）舉行免費工作坊及免費社區音樂表演，大家可於網上報名參與工作坊及導賞團，若報名人數超出名額，會以抽籤形式選出參加者，報名及結果會分為三個階段公布，現已為第二階段報名，成功報名人士可參與10月12日至31日之導賞團或工作坊。

以下為11個參與活動的歷史建築及導賞團詳情。

古蹟周遊樂2024｜1. 香港演藝學院伯大尼校園（伯大尼修院）

伯大尼修院於1875年興建，是由法國外方傳道會在東亞地區首間療養院。修院具新哥德式建築風格，主要由小教堂、療養院和僱工區三部分組成。最初的用途是讓罹患熱帶疾病的傳教士休養的地方。伯大尼修院曾於1974年關閉，其後由政府接管，並於1978年至1997年期間被租予香港大學使用，2002年租予香港演藝學院，作為電影電視學系的校舍至今。

地址：香港薄扶林道139號

開放時間：星期一至日 7:30am-7:30pm

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約1小時） 集合地點 名額 10月6日 4pm 展覽廳門口（舊牛奶公司牛棚） 每團20人

（先到先到，額滿即止） 10月17日、10月31日 3pm 10月24日 、11月7日、11月14日、 11月21日、11月28日 2pm

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜2. 基督君王小堂（聖保祿修院）

聖保祿修院由法國沙爾德聖保祿女修會於1928年建立，初時為修女私用聖堂，日佔期間曾當作醫院收容傷兵。聖保祿修院採用早期基督徒的羅馬式建築，圓形頂蓋設計，配以格林多柱，其特色是柱頂雕花。堂內面積寬闊，光線充足，因為所有柱樑建於外面，因此內堂沒有任何一根柱樑會阻礙視線，身在哪一個角落也可以看見祭台。

地址：香港銅鑼灣銅鑼灣道

開放時間：不開放予公眾人士參觀

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘，每時段各2團） 集合地點 名額 10月18日 9am 銅鑼灣棉花路停車閘口外每團20人 每團20人

（網上預約，額滿即止） 10am 銅鑼灣棉花路停車閘口外

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜3. 基督科學教會香港第一分會

教堂於1912年落成啟用，樓高兩層，採用新希臘風格，至1956年加建翼樓。建築物平日不對外開放。

地址：香港中環麥當勞道31號

開放時間（僅教會及閱讀室）：

星期一及五（每月最後星期五不對外開放）：12pm-2pm

星期三：2pm-4:30pm

星期六（只限10月及11月、11月30日不對外開放）：2:30pm-3:30pm

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘） 集合地點 名額 10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、 11月9日、11月16日、11月23日 2:30pm 教會正門 每團20人 （先到先得，額滿即止）

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜4. 前法國外方傳道會大樓

法國外方傳道會於1917年興建，以花崗石和紅磚建成，屬愛德華時期的新古典風格。自1953年起，大樓先後用作教育司署的辦事處、維多利亞地方法院、最高法院和政府新聞處的辦事處。由1997至2015年，大樓供香港終審法院使用，現提供予法律相關組織使用及作相關用途。

地址：中環炮台里1號

開放時間（教會及閱讀室）：

僅開放予2024古蹟周遊樂導賞團

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約1小時） 集合地點 名額 10月12日、10月19日、10月26日、11月2日 2pm 大樓入口 每團20人

（先到先得，額滿即止） 3:30pm

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜5. 藝穗會（舊牛奶公司倉庫南座）

舊牛奶公司倉庫以愛德華式風格建築，於1892年落成，1896年起成為牛奶公司總部，1913至1917年間曾進行大規模改建工程，直至1982年牛奶公司才遷出，同年香港外國記者會進駐北翼，南翼則於1984年由藝穗會租用。

地址：香港中環下亞厘畢道2號

開放時間：

陳麗玲畫廊：星期一至六 11am-7pm

芷美空間｜藝術咖啡：星期二至日 10am-7pm

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘） 集合地點 名額 10月1日、10月6日、10月20日、 10月27日、11月3日 11:30am 陳麗玲畫廊門口 每團20人

（先到先得，額滿即止） 1pm

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜6. 跑馬地印度廟

跑馬地印度廟屬三層式北印度建築風格，是香港首間印度廟宇，於1953年落成。

地址：灣仔跑馬地黃泥涌道1號B

開放時間：

星期一：8am-9pm

星期二至六：8am-1pm、4pm-8pm

星期日：8am-3pm、5pm-8pm

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘） 集合地點 名額 10月19日、11月9日、11月23日 11am 地下入口 每團20人

（先到先得，額滿即止） 4:30pm 11月16日及11月30日 11am

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜7. 香港話劇團教育中心（前賈梅士學校）

賈梅士學校原為私人建築，建於1902至1903年間，1954年改為賈梅士學校。其建築風格採用葡萄牙式建築，經活化後成為香港話劇團教育中心至今。

地址：九龍佐敦覺士道7號

開放時間：

星期六及日：10am-6pm

公眾假期休息（10月1日除外）

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘） 集合地點 名額 10月1日、10月6日、10月20日、 11月3日、11月24日 12:30pm 香港話劇團教育中心接待處 每團15人

（先到先得，額滿即止） 10月1日、10月20日、11月17日、 11月24日、11月30日 2:30pm

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜8. 回教清真禮拜總堂

回教清真禮拜堂建於1849年，曾於1915年重建，是香港首座清真寺，又俗稱為「摩羅廟」。建築呈長方形，保留了原有的尖塔，正門為拱形，四周則是富有阿拉伯色彩的拱窗。

地址：香港中環些利街30號

開放時間：

星期一至四、六及日：10am-6pm

星期五：10am-12pm；2pm-6pm

導賞團及工作坊詳情：

日期 時間

（每團約40分鐘） 集合地點 名額 10月6日、10月13日、10月20日、 10月27日、 11月3日、11月10日、 11月17日、11月24日 2pm 禮拜總堂入口 每團20人

（先到先得，額滿即止）

【導賞團及工作坊報名】

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古蹟周遊樂2024｜9. 聖士提反女子中學主樓

聖士提反女子中學主樓由英國海外傳道會於1906年創辦，原址在堅道，1923年遷往列堤頓道現址。主樓樓高四層，由四翼組成，牆身用以麻石及紅磚築砌，屋頂為金字形木桁架及中式瓦面結構，其設計概念和布局與中國傳統合院式建築風格類似。

地址：香港列堤頓道2號

開放時間：

10月5日：10am-12pm；2pm-4pm

10月26日：10am-12pm；2pm-4pm

開放範圍：主樓地下樓層、地面層及一樓指定範圍

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約1小時，每時段各2團） 集合地點 名額 10月5日、10月26日 10:10am 主樓郭少流堂內 每團16人

（先到先得，額滿即止） 2:10pm

【導賞團報名】

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古蹟周遊樂2024｜10. 士丹頓街88及90號

士丹頓街88及90號於1951年落成，市建局於近年進行活化保育，保留原有的木製窗戶、樓梯和外牆等。士丹頓街88號一樓單位以「唐樓體驗」為主題，復修了唐樓樓梯、重置傳統木製摺門，以及原址保存紅磚牆，而90號地舖先後為前寶賓茶室及肉食公司，保育時，團隊修復以傳統「上海批盪」工藝製成的飾面，重現歷史痕跡。

地址：香港上環士丹頓街88及90號

開放時間：

士丹頓街88號1樓「唐樓體驗館」：

星期三至日 1pm-6pm；

星期三至日其他時段須網上預約

華賢坊西6及8號「社區客廳」：

每日11am-1pm；6pm-7pm

其他時段須預約 （WhatsApp：6165 0736）

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約1小時） 集合地點 名額 10月19日、10月26日、 11月2日、11月9日 2pm 上環城皇街與必列者士街交界處 每團20人

（先到先得，額滿即止）

4pm

傳統紮作工作坊詳情：

日期：10月1日

時間：2pm-5pm

地點：華賢坊西6及8號「社區客廳」

名額：20人（先到先得，額滿即止）

【工作坊報名】

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古蹟周遊樂2024｜11. 猶太教莉亞堂

猶太教莉亞堂建於1901年，是香港第一所猶太教教堂，採東猶太建築風格設計。1998年進行復修工程，還原了淡黃色的牆身、修補舊有的藤椅、地磚及木門窗，重現昔日建築面貌。

地址：香港半山羅便臣道70號

開放時間： 僅限導賞團

導賞團詳情：

日期 時間

（每團約45分鐘） 集合地點 名額 11月3日、11月10日、 11月17日及11月24日 3:30pm 羅便臣道70號入口大閘 每團20人

（先到先得，額滿即止） 4:30pm

導賞團報名：

電郵預約：OLS@OhelLeah.org

*預約時提供所選的導賞日期和時間、身份證明文件全名、英文字母和頭3個數字。

（如10月25日前未收到成功報名電郵通知，其報名則被視為不成功。）

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2024古蹟周遊樂

日期：2024年10月1日至11月30日

導賞團及工作坊報名詳情：

導賞團及工作坊舉行日期 報名時段 結果公布日期 10月12日至31日 9月20日 2pm至

9月30日 12nn 10月4日 11月2日至30日 10月8日 2pm至

10月18日12nn 10月25日

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