國慶優惠｜美心快餐店焗豬扒飯75折　美心西餅蛋糕最高享7折【附優惠詳情】

▲ 美心快餐店焗豬扒飯75折，美心西餅蛋糕最高享7折。(美心集團提供)

美心集團由10月1日起推出國慶餐飲優惠，涵蓋集團旗下的快餐店美心MX、美心Food2、can.teen；西餅及麵包品牌美心西餅及東海堂アローム；以及美國過江龍 Shake Shack，共約300間餐廳及店舖。

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美心MX、美心Food2及can.teen

美心MX、美心Food2及can.teen，將於10月1日在全港共52間分店推出「鮮茄焗豬扒飯」75折優惠。

美心西餅

顧客在10月1日於全港約160間美心西餅門市購買任何現售蛋糕款式，可享8折優惠。購買HK$288或以上現售蛋糕，更可享7折優惠。

東海堂アローム

東海堂アローム在10月1及2日推出兩項優惠，全港76間分店適用。顧客可以優惠價$22選購指定款式甜品一件，涵蓋意大利芝士蛋糕、北海道牛乳芝士切餅、日本焙茶芒果忌廉蛋糕切餅、栗子忌廉切餅及朱古力蛋糕切餅共5款甜品（每件零售價HK$26至HK$28）。另外，顧客於門市購買任何產品，亦可以優惠價HK$13加購芝士條一袋（零售價HK$20）。

Shake Shack

Shake Shack 會在10月1日至7日，於香港及澳門地區所有分店，推出為期7天的單球自家製雪糕甜品優惠，各種口味任君選擇。任何單球自家製雪糕甜品優惠價HK$36/MOP$38（原價為HK$42/MOP$45）。

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