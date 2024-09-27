天意弄人｜為家打拼一年365日近無休　52歲好好先生三跑地盤猝死　中秋生前最後一次共聚天倫

【機場三跑／釘板工／地盤工／猝死／中風】「應該就冇相！爸爸自己好慳，放假亦都冇話出去玩。」52歲姓蔡男釘板工人本月19日於機場三跑地盤工作時，突然暈倒，送院後證實不治。家中遭逢鉅變，剛大學畢業的獨仔Henry坦言爸爸生前是家中的經濟支柱，加上媽媽早前亦不幸中風，因此現時感到非常徬徨。而當記者問他是否與父親的合照時，他更驚覺，原來為了家人有更好生活，爸爸一直勤於開工，即使難得休息，亦只會留家看電視，因此照片亦寥寥無幾。

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事發當日

現年25歲的Henry表示9月19日早上他原本正在物流公司工作，大約10時半，收到母親來電，電話語氣非常緊張指父親於三跑地盤突然暈倒，已經由直升機運送到東區醫院，著他快些趕去看看情況。

我去到醫院見到爸爸時，他已經急救中，不過面色已經發黑，直到12時45分，醫生就走出來告訴我，搶救無效！我當時腦海一片空白，但我之後就開始擔心不知如何向母親交待。

原來他的49歲母親於父親出事前，便已因中風需留醫於靈實醫院，他一度十分憂心母親無法承受到丈夫去世的消息。不過，母親卻比想像中堅強，在得知丈夫的死訊後，他指儘管母親非常傷心且行動不便，但她仍堅持馬上出院，去送別丈夫最後一面，期間更一度伏在父親遺體上痛哭悲鳴。

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生前最後一日天倫之樂

Henry指父母結婚26年來，一直相當恩愛，儘管爸爸平日非常節儉，但對家人相當大方。而為了家人有更好生活，父親生前相當勤奮工作，年青時一年365日可以不停工作，直到見太太年紀漸長，身體狀況轉差，才開始稍為放慢步伐，同意每周休息一天，陪伴家人。

去年我剛畢業，開始投身社會工作，父親為了讓母親有更舒適的生活環境，更捨得以月租1萬6千多元租住較大的單位，正當我們以為生活有盼頭之時，卻想像不到父親會突然離世，因為他之前身體一直沒有什麼病痛。

他指十分難忘父親出事前一天，正值是中秋翌日假期，父親那天難得沒有開工，兩父子於是決定一同外出「鋸扒」，他當日更專登買了一對約千元的安全鞋送給父親，父親則答應於11月一家人要再外出食飯，慶祝Henry的26歲生日，豈料天意弄人，一切如今已成泡影。

家逢鉅變 經濟陷困境

家中的屋租、水電雜費及年老祖父母的供養費過去均由父親負責，目前月入萬中至2萬多元的Henry因此坦言對家中經濟感到十分擔心:

因為母親中風，出入亦要人扶，短期內相信難以工作，我有時亦要陪她覆診，開不了工，工資因此亦會有所扣減；父親生前雖有儲下些少積蓄，但亦要花半年至一年時間向法庭申請文件，面對眾多的日常開支，我好擔心自己收入應付不來。因此希望可以早日排到上公屋。

儘管對未來感到徬徨，不過Henry堅強地表示自己一定會以父親為榜樣，好好努力「撐住頭家」:

爸爸都可以，我相信自己都可以。爸爸你好好休息，我會代替你好好照顧媽媽。

面對丈夫撒手人寰，太太亦因身體關係被迫辭掉工作，蔡家目前家庭重擔全落在兒子身上，因此，工業傷亡權益會呼籲於Facebook呼籲大眾可伸出援手，去解決他們一家的燃眉之急。

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