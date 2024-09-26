大熊貓赴港｜龐建貽冀安安及可可聖誕與公眾見面　強調有足夠人手照顧

▲ 兩隻大熊貓已入住海洋公園的 「香港賽馬會四川奇珍館」。（梁薾心攝）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」今日（26日）下午抵達海洋公園，海洋公園主席龐建貽指，兩隻大熊貓的旅途順暢安全，已順利入住園內的 「香港賽馬會四川奇珍館」開始隔離檢疫，慢慢適應新環境。他期望「安安」和「可可」最快可於12月聖誕節期間與公眾見面，屆時園方亦會帶來一系列新產品和體驗，盼大眾多捧場。

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龐建貽稱，今日感到情緒高漲和幸福，非常高興「安安」和「可可」來臨。牠們前往海洋公園的旅途順暢，運載車輛行駛時保持均速，幾乎沒有停下來，現已順利入住「四川奇珍館」，在未來一至兩個月將休養及熟習環境，希望在聖誕節期間跟公眾見面。

他續稱，感謝四川大熊貓保護研究中心一直非常支持公園，兩者合作無間，在過去兩個多月更與公園護理團隊及獸醫緊密接觸，令「安安」和「可可」的旅程更順暢。而公園的專業團隊也早在7月已前往四川都江堰，與兩隻大熊貓有一定接觸和照顧，互相認識，亦提供廣東省竹葉讓牠們試食適應。

他強調「安安」、「可可」及他們所生育的下一代，均會永遠留港，市民可放心一直探訪牠們。

保育教育工作比盈利更有意義

飼養大熊貓的費用高昂，芬蘭艾赫泰里動物園日前宣布因陷入財務危機，計劃提前8年歸還從中國租借的兩隻大熊貓「華豹」及「金寶寶」，預計11月執行，而連同居住於「大熊貓之旅」的「樂樂」、「盈盈」及龍鳳胎寶寶，海洋公園將要照顧6隻大熊貓。

被問及估計所需費用及可持續性，龐建貽稱，香港能有6隻大熊貓是非常特別和難以突破的紀錄，而公園數十年來一直着重保育及教育，有非常大的社會責任，很難用數字概括，強調公園所進行的工作比盈利更有意義。

他又稱，團隊一直做好照顧安排，現仍有足夠人手，且有四川熊貓中心兩位專家協助；亦說園內有「四川奇珍館」和「大熊貓之旅」兩個熊貓館，共有4個區域供6隻熊貓居住，地方暫時足夠。直至大熊貓寶寶大約兩至三歲斷奶，要跟盈盈分開居住時，會考慮安排新位置。

龐建貽並引述四川專家指，「安安」、「可可」的確有可能在明年自然交配，園方會配合，但形容要一步一步來，始終龍鳳胎才剛誕生，現仍僅一個多月大。

考慮推熊貓卡通片、主題食品等

政府及各界大力推動熊貓經濟，海洋公園近期亦推出熊貓寶寶公仔、熊貓奶凍及雪條等吸客。龐建貽表示，將陸續帶來不同熊貓主題食物和產品，如短片、卡通片等，亦正研究提供創新及具香港特色的遊歷體驗，甚至考慮跟不同時裝、飲食及珠寶等商業機構合作。

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他強調「所有嘢都會考慮」，希望把6隻大熊貓構成一個好IP，為市民帶來喜悅和歡笑。他希望12月熊貓館重新開放，加上熊貓寶寶日後亮相時，吸引更多人入園和購買產品，帶來盈利、幫助財政情況，同時盼園外亦可迎來熊貓商機，令全港不同食肆、商店、零售等享受喜悅，帶動本地經濟。

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