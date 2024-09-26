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車cam直撃丨普通話男揸波子被抄牌　向警察求情換來4個字回應

社會

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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保時捷男子買菠蘿包獲送「牛肉乾」。

買菠蘿包送「牛肉乾」？在facebook群組「車cam L」於昨日有人上載一條在私家車副駕角度拍攝的影片，片中所見一名在元朗駕駛保時捷的男子，單手控制軚盤，另一隻手拿住俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰單。

該位司機用普通話向警察解釋違泊原因，盼網開一面稱：「大哥，我剛買菠蘿包，這個（違例泊車罰單）能取消嗎？我買菠蘿包」。

此外，他更用奇怪理由求情表示：「我雖然今天股票漲了，我也吃不消啊，這300多塊」。這些理由當然都不是可以原諒的理由，因此警察只聳聳肩後回答：「無辦法喇」然後轉身離去，而普通話男司機無奈地稱：「好吧好吧」便駕車離開。

車cam直撃丨黑衫司機疑不滿被「食位」　旺角馬路上連環出拳打老翁

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車cam直撃丨網民懷疑搏流量

網民大多留言讚警察做法正確，同時分別批評司機指：「可以啊！同法官講囉」、「落咗筆可以取消嘅咩?」、「揸波子（保時捷）就唔好計啦，一缸油都等於幾張」、「養車去買菠蘿包但吃不消抄牌」等。

不過同時也有網民懷疑司機是故意，根本存心為博取流量，分別留言道：「對話內容根本喺度玩嘢」、「為咗流量，乜都夠膽死」等。

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