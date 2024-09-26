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親子好去處｜樂高探索中心限定萬聖節派對　玩任務贏獎品平日入場低至$199/位

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【親子好去處/萬聖節/香港樂高探索中心/LEGO】仲有一個月就到萬聖節，家長諗好帶小朋友去邊玩未？由即日起至11月3日，香港樂高探索中心化身為「小魔怪狂歡派對」場地，成功挑戰指定任務即可獲得限量禮品，以下即睇詳情！

全新的「樂高®搗蛋任務」集遊戲、 創意和歡樂於一身，今次派對中，一眾由外國遠道而來的神秘魔法師，因迷失於樂高迷你天地，無法順利登台表演。小朋友必須走入樂高探索中心進行搜救，解鎖任務救出這群魔法師！

任務共有五個，分別為迷你天地搜救行動、製作應援小物、魔法廚房、樂高創意工作坊和4D動感體驗「小魔怪追逐戰」，小朋友需動手動腦製作應援小物，或於場內尋找指定魔藥用作合成，或DIY萬聖節南瓜模型等等，集趣味、動腦、刺激於一身！

若想增添萬聖節氣氛，家長和小朋友萬勿錯過限定的面部彩繪工作坊。凡購買萬聖節套票，即可在專業導師的指導下畫上獨一無二、專屬於你的萬聖節妝容，打卡一流！套票只售$590，包樂高探索中心門票兩張、萬聖節面罩兩個、二人面部彩繪工作坊體驗一次（兩位參加者必須參加同一節工作坊）。

除了有得玩、有得打卡，喜歡Lego的小朋友更可入手各款造型Lego人仔，或主題Lego組合「聖誕夜驚魂」。無慮即決，與子女過一個開心刺激的萬聖節吧！

點擊圖片放大
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面部彩繪工作坊時間表（每節30分鐘）

  • 日期：9月28日（星期六）、10月1日（星期二）、10月12日（星期六）、10月19日（星期六）
  • 時間：4pm至4:30pm（第一節）、5pm至5:30pm（第二節）

「家庭樂．親子套票」

家庭可使用優惠價購買平日入場門票，平均每人只需$199（原價$240），即可玩盡場內所有區域。

  • 三人套票$597（原價$720）
  • 四人套票$796 （原價$960）

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