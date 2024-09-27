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保良局X香港康寶萊「營動新世代 Nu Sports Generation」 讓基層學童活出健康人生 釋放潛能 回饋社會

特約

發布時間： 2024/09/27 10:00

最後更新： 2024/09/27 10:07

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新冠疫情衍生出不少兒童及青少年健康問題，疫下他們生活模式有所改變，例如習慣長時間使用電子產品，缺乏運動等，導致兒童肥胖比率上升。不少基層家庭疫情期間更常以即食食品代替新鮮食材，以致基層學童營養攝取失衡情況尤其嚴重，對兒童健康造成不良影響。有見及此，香港康寶萊捐助80多萬港元予保良局，攜手推出「營動新世代Nu Sports Generation」計劃，除了為基層學童提供營養早餐之外，更推動青年人學習多項新興運動，協助他們建立營養飲食及運動習慣，並延伸至活用自身所學回饋社會。

派發營養早餐 培養「營動大使」建立健康社區

保良局與香港康寶萊緊密合作超過17年，今年結合保良局廣闊的受眾網絡，以及香港康寶萊致力向社區推廣對均衡營養及健康早餐，攜手推行全新「營動新世代」計劃，除了延續早餐行動為基層學童提供營養豐富的早餐，更推動青少年全人發展，鼓勵青年學習營養飲食及運動知識並到社區推廣相關健康資訊。活動計劃於2023-24年度，總共為超過4,500位受惠學童提供營養及運動知識，並派發超過30,128份營養早餐。

早餐行動向每位參加學童提供14日免費營養豐富的早餐，建立他們健康的飲食習慣，並向他們分享營養知識及健康生活的重要性。

 「營動新世代」計劃新增為參加青少年提供專業新興運動培訓，例如芬蘭木棋、街舞、極限飆速盤等，讓他們建立健康運動習慣及正向人生態度，並通過運動鍛鍊意志及集體培訓提升他們的抗逆能力、領導才能及溝通能力，發揮青少年的潛能。此外，計劃亦舉辦「營動園遊會」社區同樂日，讓一群「營動大使」發揮所長，透過有趣互動的營養及新興運動主題攤位遊戲，將健康意識普及推廣至社區，讓社區大眾一同成為有「營」新世代，成效顯著。

「營動園遊會」社區同樂日提供互動的營養及新興運動主題遊戲攤位，由「營動大使」於活動中以有趣互動方式向公眾推廣運動和均衡飲食的重要性。 

釋放兒童及青少年潛能 回饋社會 推廣長幼共融

曾粵鴻同學參加了「營動新世代」計劃的營動大使培訓課程並成為了芬蘭木棋指導員。曾同學分享在訓練課堂上不只學到芬蘭木棋的歷史及規則，更掌握了教導小朋友及長者的技巧及方法，對他在社區推廣此項新興運動很有幫助。芬蘭木棋對長者及小朋友均有很多好處，不但可以鼓勵長者多動腦筋，增加腦部思考，同時可以讓平日少運動的長者活動身體，舒展筋骨；對小朋友來說，這運動容易理解及上手，可以訓練他們的專注力。

「營動新世代」大使計劃提供新興運動指導員培訓課程，並傳授營養飲食知識，培養學生成為營動新世代大使，於社群中推廣營養及運動的重要性。

除了增加健康知識外，計劃亦促進長幼之間的溝通共融。曾同學謂：「我平時很少機會接觸長者，對他們有「沉悶」的刻板印象。藉著今次計劃有機會接觸到一班長者，在教導他們的過程中，發掘了他們風趣友善的一面，改變了我對長者的既有印象。好感謝「營動新世代」計劃不只讓我體驗到不同新興運動，同時讓我有機會可以接觸到不同年齡層的人，透過參與各項活動及工作坊，累積經驗、裝備成為新興運動導師。希望未來可以考取更多新興運動的教練牌照，將新興運動推廣至社區。」

參加計劃讓一班青年營動大使增加與不同社區人士交流互動的機會，提升其自信，促進個人成長。

多年來香港康寶萊為保良局共籌得超過851萬元善款，至今已有近20萬人次受惠。今年除了推行全新的「營動新世代」計劃外，香港康寶萊亦鼓勵員工一同參與及舉辦不同類形的義工活動，例如烹飪班、運動健體班等，關懷社區有需要人士，致力締造健康共融社會。

（資料及相片由客戶提供）

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