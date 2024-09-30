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腎病危機︱護士排出蛋白尿揭「腎功能衰退」　2星期極速康復揭因1件事患病

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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腎衰竭護士如廁現蛋白尿揭患腎衰竭，2星期極速康復，揭因1件事患病。

【尿液／蛋白尿／腎病／腎臟發炎／腎衰竭／慢性腎衰竭／壓力／情緒問題】 壓力都會影響腎臟健康！有台灣醫生分享案例，有名護士本身患有腎炎，農曆新年假期過後開始出現掉髮、腰痠背痛等問題，甚至有蛋白尿，求醫後確診腎衰竭。然而該護士的生活作息健康，沒有相關誘因，醫生給予處方藥物並要求在2星期後覆診；結果覆診時，護士表示自己已痊癒，並揭露了得病原因。

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腎衰竭︱護士如廁現蛋白尿揭患腎衰竭

近日台灣腎臟科醫生洪永祥在健康節目《醫師好辣》分享案例，一名30歲護士本身患有慢性腎小球炎，在農曆新年過後開始出現掉髮、水腫、發胖5公斤、腰痠背痛、口角炎等問題，甚至出現蛋白尿的情況，護士形容「就像啤酒上層的綿密泡泡」。醫生聽後就直覺判斷屬於腎臟問題，並為她進行檢查，果不其然發現她患有慢性腎衰竭。

醫生隨後問她，是否因為長假期而在飲食習慣和生活作息上變得放肆，然而該護士解釋自己作為醫護人員，也清楚明白患腎病的可怕之處，所以並沒有在假期間放縱自己。醫生對她患病的真正原因，只能給予處方藥物，要求她在2星期後覆診，並思考是否有其他致病原因。

腎衰竭︱2星期極速康復揭因1件事患病

洪永祥續指，該名護士在2星期後覆診，並表示自己已痊癒。他原以為所處方的藥物特別有效，但護士就興奮表示「終於知道為甚麼會生病」；原來，護士的奶奶在假期期間北上借住她家，但其囉嗦的性格讓她無時無刻都情緒緊繃，甚至壓力大到引致失眠，結果這種無形壓力不停堆積，令她的慢性腎小球炎急速惡化，最終引發腎衰竭。所幸假期過後，奶奶南下返家就逐漸調適過來，腎臟問題及其餘症狀亦得以紓緩。

醫生聽見後就鬆了一口氣，同時提醒大家：

腎臟發炎的問題會伴隨其一生，狀況好可和平共處、狀況不好則會產生大量蛋白尿合併腎功能退化。每個人都必須要有自己的紓壓管道，若沒有效，則建議可找精神科醫生諮詢，有些藥物或許有幫助。

同場加映：

腎臟健康｜35歲女腎功能退化至60歲　揭患膀胱過度活躍症　靠吃1食物3個月逆轉腎病

腎衰竭︱蛋白尿分兩大類

事實上，出現蛋白尿雖可致嚴重後果，但並非絕症，只需及早治療。對於蛋白尿的現象，腎病科專科林仲文醫生曾受訪指，正常的腎臟會過濾身體需要物質，如蛋白質、紅血球、白血球等，將它們留於身體，同時排出多餘水份及毒素；當腎臟出現毛病時，蛋白質就有機會排出小便，形成蛋白尿，當中可概括分為兩大類：

  • 1. 暫時性（良性）蛋白尿：通常是因身體不適、膀胱炎、尿道炎、發燒等情況而排出少量蛋白，只要接受相關治療，蛋白尿就會自然消失。
  • 2. 病理性蛋白尿：最常見的是因腎小球發炎所導致的蛋白尿，常見病因為糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡等，當中糖尿腎患者日漸增多，尤其需要加倍留意。而長期高血糖可令腎臟發炎，削弱腎臟的過濾功能，使腎功能受損，因此若患者血糖控制不理想，糖化血紅素（HbA1c）水平長時間高於7%，將較容易出現蛋白尿。

腎衰竭︱長期不理恐需洗腎

林仲文醫生指，糖尿病患者初期可能已有微蛋白尿的情況，不過此時小便通常不會有任何異樣，患者未能依靠肉眼察覺，只能透過定期檢測才能發現。直至病情慢慢轉差，就會進展至白蛋白尿的階段，小便開始會出現變化，最常見的情況為小便有泡，並隨病情惡化而變得越來越多，反映腎功能正逐步下降，持續不作理會將演變成慢性腎衰竭。一旦腎功能跌至15%以下，就可能需要長期洗腎。

林醫生特別提醒，小便後出現較細的泡沫，並在短時間消失確屬正常，但如果小便後30分鐘仍見泡沫、「沖廁」後泡沫不散，或觀察到小便上方有一層蛋白質的物質，均非正常狀態，建議應盡快求醫檢查。

腎衰竭︱慢性腎病5大階段

腎臟內科專科醫生鄧智偉曾分享指，蛋白尿代表腎臟可能出現病變、腎功能退化，可視為慢性腎病的警號，當中可分為5階段：

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腎衰竭︱8招預防慢性腎衰竭

若腎功能受損，恐引發多種身體功能問題，故應及早預防。大家可留意以下醫院管理局提供的8招，預防慢性腎衰竭：

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