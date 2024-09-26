十一國慶｜黃金周警方加派人手疏導　國慶日下午起船隻禁入灣仔會展外海面

▲ 去年國慶煙花匯演。(陳靜儀攝)

國慶黃金周將至，當局預計有超過1,000萬人次旅客訪港，保安局局長鄧炳強表示已加派人手，在陸路關口作好準備疏導人潮，海關、入境處、運輸署及警隊會加強人手，有需要時會加開出入境通道，確保出入境暢順，並會啟動跨部門指揮中心，有必要時保安局緊急事故監察及支援中心亦會啟動協調。

因應在舉行國慶當晚煙花匯演，海事處當日將嚴格執行海上交通管制，並加強檢查觀賞船隻，以確保船隻符合安全要求。

海事處會於當日下午2時至晚上約11時，在燃放煙花的躉船及浮躉停泊範圍，即灣仔香港會議展覽中心對開海面，設立禁區，禁止任何船隻進入。兩個限制區將會分兩階段設立，尖沙咀文化中心對開海面的限制區域1將在晚上6時30分至約十時實施以配合無人機表演，而維多利亞港中部的限制區域2將在晚上8時至約10時實施，除獲特別許可的船隻外，其他船隻不得進入；獲批准的定期渡輪則可維持服務至晚上8時30分。

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觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內觀賞，有關範圍在當晚7時至約10時實施。為提升大型海上活動舉行期間的海上安全，觀賞船的船長須在相關指明範圍及指明時段內確保船上兒童有成人陪同和全程穿上救生衣，並須備存乘客和船員名單作應急用途。海事處會加強檢查船隻，如發現違規情況，會作出檢控。

另外，為使船隻有秩序地離開，在匯演後，限制區的東和西封鎖線會分階段解封。屆時西封鎖線將在晚上約10時解封。位於海港西面的觀賞船隻如需駛往東封鎖線方向，必須聽從海事處及警方在場人員指示；東封鎖線會因應維港的交通情況解封，預計限制區在晚上約10時15分解封。

為維持登岸人群的秩序，九龍公眾碼頭的公眾登岸梯級會於晚上7時至約10時期間暫時關閉，而在限制區內的其他公眾登岸梯級會於晚上7時30分時至約10時期間暫時關閉。處方亦會在匯演結束後，於九龍公眾碼頭、觀塘公眾碼頭以及中環九號和十號碼頭設立緩衝區，以確保船隻有秩序地讓乘客安全離船登岸。

海事處和警務處人員會在匯演後，於主要登岸設施維持秩序。為使乘客登岸的過程安全順暢，船長及船員應提醒乘客在船隻泊岸前及早收拾隨身物品，並協助乘客離船登岸。船長與乘客亦須聽從在場的海事處及警務人員的指示。

海事處及水警亦會加強執法，重點針對救生設備、超速及超載。船長及船隻負責人亦應在出海前覆檢和確保船隻的運作牌照、驗船證明書和第三者風險保險是否有效。

有關匯演的海上交通管制和安全措施，海事處已發出相關的海事處布告2024年第175號，並已上載海事處網頁。

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