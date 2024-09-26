鳥撞報告｜1年錄309隻鳥撞玻璃傷亡　逾6成屬候鳥另涉全球極度瀕危鳥種

▲ （左起）觀鳥會高級保育主任黃雪媚、香港觀鳥會副總監胡明川。（香港觀鳥會提供）

香港觀鳥會今日發表《香港鳥撞玻璃報告》，指在前年9月至去年8月底共錄249宗鳥撞報告，涉及309隻雀鳥，有284隻死亡，所涉品種有13種屬具保育級別，包括全球極度瀕危黃胸鵐等；另香港被譽為「候鳥天堂」，但報告卻發現，鳥撞雀鳥中便有逾六成屬候鳥。觀鳥會倡政府研究立法規定新建築須具「防鳥撞」設計，亦建議政府先行 改善現有高鳥撞風險建築。

鳥撞玻璃，又稱窗殺，指雀鳥因無法識別透明或反光的玻璃為障礙物，誤以為可穿越而撞上玻璃幕牆，使其受傷甚至死亡。香港觀鳥會綜合本港在前年9月1日至去年8月31日期間的249宗鳥撞報告，發現全港有16區曾錄得鳥撞，共錄得309隻鳥撞個體，其中284隻死亡，25隻受傷，另亦有69個鳥撞拓印，即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物痕跡。

觀鳥會指，鳥撞報告共涉及48種鳥種，其中13種具保育級別，達88隻，佔整體 28.4%，包括全球極度瀕危黃胸鵐、國家二級保護動物北鷹鴞及藍喉歌鴝等。而錄最多鳥撞記錄的五個鳥種依次為栗頸鳳鶥、白頭鵯、暗綠繡眼鳥、栗背短腳鵯和樹麻雀，分別有71隻、41隻、38隻、30隻及11隻。

香港被譽為「候鳥天堂」，每年吸引數以萬計的候鳥在此停留補給，不過觀鳥會同時發現，本港的鳥撞雀鳥，逾六成屬候鳥，而鳥撞高峰月份也與春秋雀鳥遷徙季和度冬季重壘，如綜合各月份數據，11月是錄得最多鳥撞個體的月份，共113隻，其次為12月，有41隻，再者則為3月，有37隻，這些月份正是春秋遷徙季和度冬季。觀鳥會續指，這幾個月份亦錄得較多集體鳥撞事件，即同一時間多於一隻同類鳥種的鳥撞個案，如共17宗集體鳥撞事件中，有7宗，即4成在11月發生，主要涉及一些會集體遷徙或活動的鳥種，其中最嚴重的集體鳥撞個案，是前年11月10日在中文大學伍宜孫書院圓夢臺，有至少35隻白頭鵯懷疑因撞向透明玻璃欄杆而集體死亡。

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報告亦指出，不同高度的玻璃構築物均存在鳥撞風險，在錄到懷疑鳥撞的114個建築物中，有過半屬高樓建築物，亦有逾四分一屬中層建築物，即4至11層高，而1至3層高的低矮建築物也有近23%。觀鳥會指，涉鳥撞的高樓建築物普遍有較高的玻璃覆蓋率，且距離植被較遠，相信是因為大範圍的玻璃幕牆能反射天空或遠景，繼而影響正於香港較高處、作相對遠距離飛行的雀鳥。至於涉鳥撞記錄的低矮建築物，其撞擊面大多與樹叢距離較近，相信這些個案通常涉及一些於樹叢間、作短距離低飛的雀鳥，因此即使其玻璃覆蓋率不高，若該玻璃能反射樹叢，便會混淆雀鳥誤以為可穿越，而導致鳥撞發生。

香港觀鳥會副總監胡明川指，在規劃新建築物時，必須優先和慎重考慮選址與雀鳥棲息生境的距離，和減少玻璃覆蓋率等措施，以緩減鳥撞風險，提到立法規管新建築是全球共同趨勢，許多歐美甚至亞洲地區的政府已率先通過立法，強制規定所有新建或翻新建築物須符合「防鳥撞」要求；而香港，雖然參與綠建環評認證的新建築物，若採用「雀鳥友善設計」可獲額外分數，但認證純屬自願性，難以廣泛應用於全港建築物，強調香港作為國際都會，同時擁有相當高的生物多樣性，更加有責任、有條件開展這方面的政策及立法研究，從建築物的選址規劃及設計著手，避免為野生雀鳥造成更多不必要的傷害，共同應對全球生物多樣性喪失的挑戰。

觀鳥會高級保育主任黃雪媚指，現有存鳥撞問題的玻璃建築物並非「無得救」，如美孚港鐵站在安裝防鳥撞貼紙後，鳥撞率大減9成。而報告所記錄的114座建築物中，至少有八個已知建築物施行了改善措施，如路政署去年接獲意見後，在半年內為四段曾接獲公眾鳥撞報告的透明路邊隔音屏障，增設防鳥撞圖案，但亦有一些高風險政府建築物，如北角政府合署、何文田政府合署等仍有待改善，促政府率先在已知具鳥撞風險的政府建築物實施「防鳥撞」措施，為業界以身作則；同時研究不同方式，鼓勵業界主動改善現有高鳥撞風險的玻璃建築。

此外，觀鳥會也推出本港首個鳥撞玻璃公民監測套裝，包括一份鳥撞玻璃監測小冊子和一張「鳥撞玻璃監測公民報告隨身卡」，即日起供免費下載，而實體版則於下月7日起可免費索取，本會希望鼓勵更多市民一起記錄和監察鳥撞玻璃，擴展鳥撞數據庫，從而深入了解香港鳥撞問題。

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