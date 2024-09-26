生蛇︱四十歲「生蛇」？　蕭正楠細說「生蛇」之苦：恐未能繼續演藝事業

▲ 四十歲「生蛇」？ 蕭正楠細說「生蛇」之苦：恐未能繼續演藝事業

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【生蛇/蕭正楠/生蛇上臉/紅疹/後遺症/骨痛/生蛇預防/蛇針/預防針】入行20多年的蕭正楠，從歌唱冠軍搖身一變成為演員，實行歌視雙線發展。在完成無綫重頭劇《巨塔之后》拍攝後，在10月底亦會聯同好朋友曹永廉在佛山舉行演唱會。被問到是否擔心健康會因工作滿檔而出現問題時，他表示自己經常跑步鍛鍊身體，身體非常良好。不過，他自言數年前因工作繁忙而曾經「生蛇」，而且「生蛇」帶來的後遺症，讓他苦不堪言。

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在訪問中，蕭正楠憶述自己於2017年拍攝《翻生武林》古裝劇時「生蛇」的經歷：

當時我需要在地上翻滾，而且地上滿佈砂石，甚至有昆蟲在地上。在完成拍攝後，我發覺到自己的背部有一點點紅點，我以為只是由砂石及昆蟲叮咬所引致，並沒有多加理會。

然而，兩日後，他發覺這些紅點並沒有自行消退，甚至出現擴散跡象。一段時間後，更出現發燒，於是他馬上求診，最終被診斷為「生蛇」。在確診的一刻，蕭正楠正言自己絕不可能「生蛇」：

當時我才剛剛40出頭，並非「生蛇」的高危年齡。

幸而，由於得到及時治療，這些紅疹只侷限於背部及腰間。他表示，「有些患者的紅疹會佈滿臉部，幸好我有及時治療，否則我也會是『生蛇上臉』的受害者之一。如果『生蛇上臉』，恐怕我真要休息一段長時間，甚至未能繼續演藝事業。」

雖然病徵不算最嚴重，但蕭正楠亦花費一段長時間從「生蛇」中康復：

背部的紅疹，大約一星期左右便開始結痂，但隨之而來的是無間斷的痛楚。醫生告訴我說，「生蛇」康復後，有機會出現後遺神經痛。當時，在曾「生蛇」的位置上，久不久便會有電擊的痛感，就像骨痛一樣，足足困擾我半年。直至現時，我仍十分害怕要再次經歷這種痛感。

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「生蛇」的經歷，讓蕭正楠明白到預防「生蛇」的重要性。儘管能從「生蛇」中康復，但隨後的後遺神經痛，可伴隨一段長時間，有些患者甚至持續十年之久。因此，蕭正楠呼籲大眾，盡早接種「蛇針」保護自己。「醫生亦向我解釋，『生蛇』可以不斷復發，而且復發的風險會較常人高。所以在不久的將來，我亦會接種『蛇針』預防復發。」

除了要預防「生蛇」外，在日常生活上我們亦要提防騙徒。近日，蕭正楠表示現正錄製關於預防詐騙的新節目，教導大眾如何拆解及應對騙徒的招數。他亦分享自己的親身經歷，「當時有詐騙電話來電，他們準確說出我的名字及銀行戶口，告訴我說銀行戶口活動有異常，並要求我提供更詳細的個人資料作核實。那時，我差一點就相信，並打算提供個人資料，幸而轉念一想，覺得事情並不尋常，便立刻致電銀行經理，證實該通為詐騙電話。」

蕭正楠坦言，近年出現大量網上及電話詐騙，如果不小心誤信，並提供自己的個人資料，可能會蒙受金錢損失。因此，他呼籲大家在應對陌生電話時，必要定加倍留心，切勿透露個人資料，讓騙徒有機可乘。

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